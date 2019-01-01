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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يحدد احتياجات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات

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Getty Images
من يضم يونايتد في الصيف المقبل؟

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن مواصفات اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأنهى يونايتد الموسم سادساً رغم البداية القوية مع المدرب النرويجي، والذي تم تأكيد استمراره بشكل دائم ونهائي مع الفريق للمواسم الثلاثة المقبلة.

وقال سولشار للموقع الرسمي للنادي: "نحاول تعليم اللاعبين ليكونوا أشخاص منضبطين، هكذا كان دائماً اللاعبين الأفضل، نريدهم أن يكون لاعب مانشستر يونايتد مثالاً".

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وأضاف: "الجمهور يريد رؤية لاعبين ممتعين هنا، تريد رؤية مدافع يضحي بحياته للعبة، نريد أداء مثل جيسي لينجارد وماركوس راشفورد أمام برشلونة، بي إس جي، ليفربول أو تشيلسي، الجمهور يقدر ذلك".

وختم "هذه ثقافتنا، وعلى تلك الأسس سنبحث في سوق الانتقالات المقبلة عن لاعبين، هي مسؤولية كبيرة، ولكن متحمس لبدء هذا المشروع وأعد بتقديم الأفضل".

وبدأ سوق الانتقالات في إنجلترا رسمياً مساء الأربعاء، ويغلق في الثامن من أغسطس المقبل.

 

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