مانشستر سيتي يهاجم استمرار تحقيق الاتحاد الأوروبي في خرقه قواعد اللعب النظيف

الاتحاد الأوروبي أعلن استمرار التحقيقات مع بطل إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدر مانشستر سيتي بياناً يعلق فيه على إمكانية إصدار عقوبات بحقه في حال إثبات خرقه لقواعد اللعب النظيف بناء على التحقيقات الجارية حالياً من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي التحقيق مع سيتي، وأكد في بيان له اليوم أنه لن يعلق على الأمر مجدداً لحين اتخاذ اللجنة المختصة قراراً نهائياً.

وقال سيتي في بيانه: "مانشستر سيتي يشعر بالضيف ولكنه ليس متفاجئاً من الإعلان المفاجيء عن تحويل الأمر للجنة المختصة في الاتحاد الأوروبي برئاسة يفيس ليتيرم".

وأضاف: "التسريبات للصحافة في الأسبوع الأخير تشير لعمل السيد ليتيرم، مانشستر سيتي يثق أن النهاية ستكون إيجابية عندما يتولى الأمر جهة حكم مستقلة".

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(📸: @manutd_ar) pic.twitter.com/T08ScBPmBk — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

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وواصل: "الاتهامات كلها غير صحيحة وتتجاهل الأدلة التي تقدم بها النادي، القرار به أخطاء وخلط وسوء فهم، ونعتبر الإجراءات الأخير عدائية وغير مفهومة".

وكان تقرير في "نيويورك تايمز" قد أشار لاحتمالية استبعاد سيتي من دوري الأبطال في نسخته المقبلة في حال ثبوت تحايله على قواعد اللعب النظيف.

وتُوج سيتي هذا الأسبوع رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي بعد صراع مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة.