سولشار يجتمع بأشلي يونج عقب صافرات جماهير مانشستر يونايتد

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أنه سيجتمع بأشلي يونج ليتحدث معه حول صافرات الجماهير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه سيتقدم بكل الدعم الممكن للاعبه أشلي يونج عقب تعرضه لصافرات الجماهير اليوم في سنغافورة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أن يونج من اللاعبين الكبار الذين يقدمون أفضل ما لديهم من أجل الفريق.

وقال سولشار: "أعتقد أن أشلي يونج من هؤلاء النجوم المحترفون، هو دومًا ما يعطي كل ما لديه، وله لعبة اليوم انتهت بهدف".

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وأضاف: "نريد من جماهيرنا أن أن تدعم الجميع، وأشلي بكل تأكيد شخص وفي لمانشستر يونايتد طوال السنوات الماضية، وسيستمر في تقديم أفضل ما لديه طالما يلعب".

وأكمل: "لم أتحدث معه بعد حول ما حدث في المباراة، كان على اللاعبين القيام ببعض الركض، لكنني سأحظى بمحادثة معه في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد واجه فريق إننتر الإيطالي وديًا اليوم في كأس الأبطال، وفاز بهدف نظيف سجله ميسون جرينوود.