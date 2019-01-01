الدوري الإنجليزي الممتاز

توانزيبي: أنا جاهز للمشاركة مع مانشستر يونايتد

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Getty Images
نجم مانشستر يونايتد الشاب يقدم أوراق اعتماده لسولشار

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال نجم مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا أكسيل توانزيبي إنه جاهز لتمثيل الفريق الأول للشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

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وشارك توانزيبي مع مانشستر يونايتد في معسكره الإعدادي للموسم المقبل مع الفريق الأول، وكان أبرز اللاعبين القادمين من فريق الرديف.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارًا على إنتر بهدف للا شيء في كأس الأبطال الودية، في مواجهة ظهر فيها بشكل جيد ومثير للاهتمام.

وعقب المباراة أبدى توانزيبي استعداده للمشاركة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل في حال أراد سولشار الاعتماد عليه.

وأضاف أنه سعيد بتحقيق الانتصار على إنتر مؤكدًا أنها تبقى مواجهة كبيرة بين ناديين من أفضل أندية أوروبا حتى ولو كانت بطابع ودي.

وتابع: "مستقبلي مع مانشستر يونايتد فقط، أنا أفكر في كيفية تمثيل الفريق الأول، وأنا أشعر في الوقت الحالي بأنني جاهز لذلك في أي وقت"

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يذكر أن المدرب النرويجي للشياطين الحمر أولي جونار سولشار قد أكد من قبل نيته الاعتماد على بعض من لاعبي الأكاديمية في الموسم المقبل.

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