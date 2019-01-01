سولشار يعترف: لم أكن مستعدًا لمباراتي الأولى أمام كارديف ولكنني راهنت على عقلية مانشستر يونايتد

سولشار يعترف بتفاصيل خفية حول بداية رحلته مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولشار أنه لم يكن جاهزًا لقيادة مانشستر يونايتد في مباراته الأولى كمدرب لهم، ولكنه راهن على عقلية النادي فقط.

وكان سولشار قد حقق مطلع الأسبوع الحالي انتصاره التاسع من أصل 10 مباريات قاد فيها مانشستر يونايتد، في رقم لم يتوقعه أكثر المتفائلين.

وحول ذلك، علق سولشار على بداية رحلته في مانشستر، حيث قال إن مباراة كارديف سيتي والتي كانت الأولى له مع الفريق رسخت للجميع ماذا يعني مانشستر يونايتد.

وأضاف: "في مباراة كارديف سيتي الأولى لم أكن مستعدًا، لقد توليت قيادة الفريق قبلها بيومين فقط، ولكن شخصية وعقلية هذا النادي مختلفة عن غيره"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "الرهان على شخصية مانشستر يونايتد هو من جعلني أمضي قدمًا، لو كنت مدربًا لفريق آخر لا أعتقد أن الأمور كانت ستسير بنفس الطريقة"

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يذكر أن أولي جونار سولشار قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي، وذلك خلفًا للمدرب المقال جوزيه مورينيو.