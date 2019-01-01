سولشار يرفض نفي صفقة ديبالا

صفقة تبادلية بين مانشستر ويوفنتوس في الطريق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار التعليق على إمكانية تعاقد الفريق مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا في الأيام المقبلة.

وتشير التقارير أن وكلاء ديبالا تواجدوا في مانشستر مساء الثلاثاء لمناقشة البنود الشخصية بعد تزايد الحديث عن الصفقة التبادلية مع روميلو لوكاكو.

وقال سولشار بعد الانتصار الودي على كريستيانسوند: "لست هنا للحديث عن الشائعات أو لاعبي الفرق الأخرى، ولكننا نعمل على صفقة أو صفقتين".

وأكمل: "هناك لا يزال 10 أيام على انطلاق الدوري، وأتمنى أن نرى وجه أو اثنين جدد قبل البداية، لوكاكو مصاب، ولذا بقى في مانشستر".

وختم: "نتمنى أن يتدرب في الأيام المقبلة، لا تعرف ما قد يحدث، هو غير قادر على التدرب كما حدث في أستراليا، شنجهاي، وسنغفورة".

وانتصر مانشستر يونايتد ودياً مساء الثلاثاء على مضيفه النرويجي بهدف نظيف من توقيع خوان ماتا.