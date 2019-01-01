تقارير – وكيل أعمال ديبالا يتواجد في مانشستر يونايتد

ديبالا قد ينتقل إلى الشياطين الحمر في صفقة تبادلية مع لوكاكو

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكدت تقارير صحفية إيطالية، تواجد وكيل اعمال اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في مانشستر يونايتد، من أجل التفاوض على الصفقة المحتملة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يدخل ديبالا في صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد، إذ يحصل الفريق الإيطالي على المهاجم لوكاكو، بينما ينضم الأرجنتيني إلى الشياطين الحمر.

أشارت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، إلى أن وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 25 عاماً، تواجد اليوم في إنجلترا من أجل التفاوض على النواحي المالية في الصفقة.

وارتبط اسم لوكاكو بالرحيل من الشياطين الحمر هذا الصيف، ويعتبر إنتر أكبر منافس للسيدة العجوز في الحصول على توقيع المهاجم البلجيكي.

لعب الموسم الماضي 30 مباراة مع يوفنتوس في الدوري سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع أربعة آخرين، وسجل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر لعب لوكاكو 32 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 12 هدفاً، وسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.