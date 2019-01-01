سولشار: إبراهيموفيتش يعرف رقمي وسأتابع سانشيز ولوكاكو

مانشستر يبحث عن التعويض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولي جونار سولشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سوق انتقالات الفريق ورحيل كلاً من أليكسيس سانشيز، كريس سمولينج، وماتيو دارميان إلى إيطاليا.

وانتقل سانشيز معاراً إلى إنتر، بينما اقترب سمولينج من حسم انتقاله بنفس الصيغة لروما، وارتبط دارميان بالرحيل إلى بارما.

وكشف سولشار في بداية عن أحوال اللاعبين المصابين: "شو ومارسيال في حالة أفضل، ولكن لن يشاركا في اللقاء، بعد التوقف الدولي سيعودا، مارسيال نتمنى جاهزيته لليستر، ولوك ربما بعده بأسبوع أو اثنين".

وعلق المدرب النرويجي على سوق الانتقالات في المؤتمر الصحفي للقاء ساوثامبتون: "سمولينج في الطائرة الآن، نملك ست مدافعين جاهزين، أخبرته أنه لن يحصل على الفرصة للعب بشكل مستمر، سيذهب لفريق ودوري كبير".

وأكمل: "لم يحصل العديد من الإنجليز على الفرصة هناك، أعتقد سيعود أقوى وأفضل من تلك التجربة، دارميان قد يغادر هو الآخر، ولكن روخو مستمر معنا، دي خيا في مفاوضات لتجديد العقد".

واستمر: "سانشيز احتاج للرحيل، لثمانية عشر شهراً بقى هنا ولم ينجح الأمر، يحتاج للبداية من جديد، سنتابعه هو ولوكاكو يلعبان معاً كل أسبوع، أثق أنه سيتألق هناك، أثق في الأسماء التي نملكها وقدرة الجهاز الفني في تجهيز الشباب بدنياً ونفسياً".

وتحدث سولشار عن تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش الأخيرة: "لا أعتقد الأمر ممكناً، حصل على فرصته بالفعل هنا، لو كان سيتم 28 وليس 38 الشهر المقبل لاختلف الأمر، لا تعرف أبداً، هو يعرف رقمي ورقم منزلي، ونتحدث نفس اللغة، لو كان جاداً يجب أن يحدثني".

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وطالب المدير الفني فريقه بالحفاظ على نظافة الشباك: "أمام تشيلسي نجحنا في الأمر، ثم بعد ذلك استقبلنا ثلاثة أهداف من ثلاث كرات، ماذا كنت لتفعل أمام تسديدة نيفيس، ولكن كان يمكن تفادي هدفي كريستال بالاس، هذا النادي يحتاج أن يصبح أقوى في الخط الخلفي".

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً مساء السبت على ساوثامبتون ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.