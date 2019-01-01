تقارير –دارميان يقترب من الانتقال إلى بارما الإيطالي

ماتيو دارميان قريب من العودة إلى الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

دخل نادي بارما الإيطالي، في مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع ظهير الفريق ماتيو دارمايان، من أجل العودة إلى الدوري الإيطالي.

وارتبط اسم المدافع صاحب الـ 29 عاماً، بالانضمام إلى يوفنتوس وإنتر وروما، ولكن مانشستر يونايتد طلب 10 مليون يورو أدت إلى تعطل الصفقة.

وأشارت تقارير إنجليزية، إلى أن نادي إيطالي غير معروف اقترب من التعاقد مع دارميان من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن هذا النادي هو بارما، وتواصل المدير الرياضي مع الشياطين الحمر للحديث حول الصفقة.

وخرج اللاعب الإيطالي، من حسابات النادي الإنجليزي هذا الموسم، ولم يشارك في أي مباراة رسمية، كما أنه لعب ست مباريات فقط في الدوري الموسم الماضي.

وانضم دارميان إلى الشياطين الحمر، في صيف 2015 قادماً من تورينو الإيطالي في صفقة وصلت إلى 16.2 مليون يورو.