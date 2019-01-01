سولدادو: تمنيت لو صفعني أحدهم أثناء فترتي مع ريال مدريد

سولدادو بدأ مسيرته في ريال مدريد ولكنه رحل سريعاً

أكد روبيرتو سولدادو، لاعب غرناطة الحالي وريال مدريد السابق، أنه كان يتمنى أن يصفعه أحدهم أثناء فترته من الفريق الملكي ليفوق من الإهمال الذي كان فيه.

وقال سولدادو في تصريحات صحفية: "أثناء فترتي في ريال مدريد كنت طفلاً يعتبر، لقد كان هناك لاعبين مثل فيجو وزيدان وكانوا محترفون للغاية".

وواصل: "لم أكن مستعد عقلياً كنت أتمنى أن أحصل على فرصة وأشارك أساسياً، والآن عندما أتذكر تلك الأمور أعتقد أنه كان ينبغي أن يصفعني أحدهم".

وتابع: "كنت كان وزني أزيد من الوقت الحالي بسبعة كيلوجرامات، لم أكن أهتم بنفسي، كيف سألعب مع الجلاتكوس وأنا بتلك الحالة!، إذا قال أحد هيا نخرج ونتناول مشروباً كنت أكون أنا اول شخص مستعد للخروج".

ولعب صاحب الـ 34 عاماً، مع ريال مدريد في الفترة من 2006 وحتى 2008، تخللها فترة إعارة إلى أوساسونا ومنها إلى خيتافي.

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وأكمل: "الإدارة اتصلت بوالدي، قرر أبي أخذ إجازة لعامين وانتقل بعدها لمدريد كي يضع لي حدوداً، بعدها التقيت صديقاً موجود الآن في غرناطة معي، وبدأت في مرحلة النضج ثم قابلت زوجتي واستقريت ولكن حينها علمت أنني سأرحل".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ابني لم يشاهد زيدان كلاعب، وعندما يراه كمدرب أقول له أنني كنت زميله في الفريق، وحينها سألني هل كان جيداً!، فقلت له اذهب إلى يوتيوب واكتب زيدان".