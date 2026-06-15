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Marc Cucurella - Real MadridAI
كتب: أبانوب صفوت

بعد انضمام كوكوريلا .. رونالدو، فيجو وأبرز النجوم التي ارتدت قميص برشلونة وريال مدريد

برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

تشارك ما يزيد عن ثلاثين لاعبًا في تمثيل ريال مدريد وبرشلونة معًا، في هذا التقرير سيقودكم جول للتعرف على أبرزهم وفي مقدمتهم الظاهرة رونالدو ولويس فيجو

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إتمام التعاقد مع مارك كوكوريلا من تشيلسي بعقد يمتد حتى 6 سنوات.

مارك كوكوريلا سبق ولعب لبرشلونة وتخرج في أكاديمية لا ماسيا كما تصعد للفريق الأول في 2018 لكن لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط بشكل رسمي.

وبعد انضمامه إلى النادي الملكي، أصبح كوكوريلا ضمن عدد من اللاعبين في القائمة التي ارتد زي برشلونة وريال مدريد.

يتصدر لويس فيجو قائمة هذه الأسماء، ربما يعود السبب في ذلك إلى كونه الأكثر كراهية من قبل جماهير برشلونة التي لم تتخيل يومًا ما، أن يكون أفضل لاعب في العالم هو عربون فلورينتينو بيريز لجماهير ريال مدريد بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية للملكي، لذا تلقى استقبالًا عدائيًا للغاية بمجرد عودته إلى كامب نو مرة أخرى، وبالطبع لم يكن مرحبًا به على الإطلاق.

في هذا التقرير يقودكم جول للتعرف على بقية اللاعبين الذين قاموا باللعب لصفوف ريال مدريد وبرشلونة.

  • Justin Kluivert Marc Cucurella Barcelona Roma ICC 2018COOPER NEILL

    مارك كوكوريلا

    انضم مارك كوكوريلا إلى صفوف فريق برشلونة تحت 16 عامًا في 2012 وظل يترقى في أكاديمية لا ماسيا حتى لعب للفريق الرديف.

    وصعد صاحب الـ 27 عامًا إلى الفريق الأول في 2018 لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط كانت في كأس ملك إسبانيا ضد ريال موريسيا، حيث شارك لمدة 7 دقائق.

    وأعاره النادي الكتالوني إلى إيبار ثم خيتافي قبل أن يرحل إلى برايتون ومنه إلى تشيلسي.

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  • Luis Figo Real Madrid BarcelonaGetty Images

    لويس فيجو

    مما لا شك فيه يعتبر البرتغالي لويس فيجو على رأس قائمة النجوم التي اشتهرت باللعب لكلا من ريال مدريد وبرشلونة، بعد أن انتقل إلى الملكي من صفوف البلاوجرانا في صيف 2002.

    كان فيجو هو أفضل لاعب في العالم في ذلك التوقيت، وفاز بتلك الجائزة بقميص ريال مدريد بسبب مستواه الرائع مع برشلونة، وكان انضمامه للمرينجي هو وعد فلورنتينو بيريز في حال فوزه برئاسة النادي.

    تم استهداف فيجو بعنف عندما عاد إلى كامب نو بقميص ريال مدريد، وبدا ذلك واضحًا أثناء تنفيذه للضربات الركنية لدرجة أن زميله ميشيل سالجادو زميله في الفريق، كان قد تحدث إليه أثناء إلقاء الجماهير عليه للزجاجات، العملات المعدنية والسكاكين وقال له: انسى يا رفيقي، أنت لوحدك.

    لعب فيجو 200 مباراة مع كلا الفريقين، فاز بالدوري الإسباني مرتين معهما وبدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في عام 2002.

  • Ronaldo Nazario Real MadridGetty Images

    رونالدو

    على عكس فيجو، يعتبر الظاهرة البرازيلية رونالدو محبوباً بشكل كبير من قبل جماهير كلا الفريقين، مكث اللاعب موسم واحد فقط مع برشلونة وقدم مستوى مذهل للغاية ويعتبر من أكثر المواسم الفردية الرائعة له في إسبانيا.

    سجل رونالدو 47 هدفًا في 49 مباراة لعبها في موسم 1996-97 ولكن بسبب الاختلاف على تجديد عقده، رحل إلى الإنتر بسعر قياسي آنذاك، محطماً المبلغ الذي انتقل به إلى برشلونة قادمًا من أيندهوفن، وتمكن من الفوز بالكرة الذهبية في هذا العام.

    بعد عودته إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد، بات رونالدو جزءاً كبيراً من جلاكتيكوس الملكي وتمكن من الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية في تاريخه والحصول على لقب هداف الدوي الإسباني، ومع ذلك إلا أن وقته مع الملكي لم يشهد تتويجه بالدوري او دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنقض عليه الإصابات.

  • Michael LaudrupGetty Images

    مايكل لاودروب

    يمكن القول بأن الدانماركي لاودروب هو أفضل لاعب على الإطلاق يخرج من الدول الإسكندنافية، وكان جزءًا رئيسيًا من فريق الأحلام الذي فاز بالدوري الإسباني أربع مرات متتالية مع برشلونة، تحت قيادة كرويف في التسعينات.

    يعتبر لاودروب واحد من أكثر صناع اللعب الأكثر اكتمالًا على مر العصور، ويقول عنه بيكينباور: كان بيليه الأفضل في الستينات، كرويف في السبعينات، مارادونا في الثمانينات ولاودروب في التسعينات.

    بعد أن مكث خمس سنوات مع برشلونة، رحل لاودروب مباشرةً إلى صفوف ريال مدريد في 1994، ونجح في أول موسمه معهم تمكن من قيادة الملكي للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

    قضى لاودروب موسمين مع ريال مدريد قبل أن يرحل إلى فيسيل كوبي الياباني، ولكن في استفتاء قامت صحيفة ماركا بإجرائه في عام 2002، تم اختياره كاللاعب رقم 12 من بين عظماء ريال مدريد عبر تاريخه.

  • Luis Enrique Barcelona 1999Getty Images

    لويس إنريكي

    يعتبر لويس إنريكي لاعب وسط متعدد الاستخدامات، ولعب أكثر من 200 مباراة لكل فريق على حدا، كما قام بتمثيل المنتخب الإسباني في أكثر من 50 مباراة.

    على الرغم من فوزه بثلاث بطولات في غضون خمس سنوات مع ريال مدريد ولكنه رحل مجاناً إلى الغريم برشلونة في عام 1996، حيث صرح قبلها بأنه كان يشعر بعدم التقدير في نادي العاصمة الإسبانية.

    استغرق إنريكي بعض الوقت من أجل أن يحظى بثقة وحب جماهير برشلونة، وذلك بعد أن تألق وسجل العديد من الأهداف المهمة ضد فريقه السابق في عدة لقاءات للكلاسيكو.

    بعد فوزه ببطولتي دوري بالإضافة إلى عدة جوائز آخرى كلاعب، نجح إنريكي في التتويج بلقبين إضافيين للدوري وكذلك تُوج بدوري أبطال أوروبا في عام 2015.

  • Samuel Eto'o Barcelona 2009Jasper Juinen

    صامويل إيتو

    انضم إيتو إلى صفوف ريال مدريد وهو شاب وذلك بعد أن تم اكتشافه في أكاديمية كادجي الرياضية في الكاميرون، ولكنه لم يحصل على فرصته أبدًا مع الفريق الأول للملكي حيث تم إعارته أكثر من مرة.

    انتقل إيتو إلى ريال مايوركا وتمكن من تسجيل 54 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإسبانية وذلك في أربعة مواسم ونصف قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة في عام 2004، وتمكن من إثبات نفسه مع البلاوجرانا، أحرز 29 هدفًا في موسمه الأول، 34 هدفًا في موسمه الثاني وبمجمل 130 هدفًا للنادي في كل المسابقات.

    حقق الأسد الكاميروني نجاحًا هائلًا مع العملاق الكتالوني وتمكن من التتويج بالدوري ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة، قبل أن يرحل إلى الإنتر ويفوز بالثلاثية تحت قيادة جوزيه مورينيو.

  • Bernd Schuster Barcelona 87-88Getty Images

    بيرند شوستر

    لم ينتقل بيرند شوستر مباشرًة من برشلونة إلى ريال مدريد ولكنه انضم للملكي قادماً من أتلتيكو مدريد، كان قد لُقب بالملاك الأشقر عندما لعب لصفوف البلاوجرانا وهو في العشرين من عمره وفاز بالعديد من الجوائز بعد أن مكث معهم لثمانية مواسم.

    كان شوستر جزءًا هامًا من تشكيلة الفريق في فترة الثمانينات، وبعد أن أحرز 10 أهداف أو أكثر في سبعة مواسم مع برشلونة، انضم اللاعب إلى صفوف ريال مدريد في عام 1988.، فاز بالدوري مرتين وكان قبلها قد أحرز لقبي كأس الملك مع أتلتيكو مدريد، وبعد 12 عامًا له في إسبانيا، انضم شوستر لباير ليفركوزن.

  • Gheorghe HagiGetty

    جورج هاجي

    قضى اللاعب الملقب بمارادونا الكاربات ألا وهو الروماني جورج هاجي أربعة مواسم مع برشلونة وريال مدريد، بواقع موسمين لكل فريق، ولكنه فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني مع أي منهما.

    انضم هاجي إلى صفوف ريال مدريد عقب التألق مع رومانيا في كأس العالم 1990 ولكن تم تحديد وقته ببعض لحظات التميز وليس بالتألق المستمر، بعد عدة أهداف للذكرى والفوز بكأس السوبر الإسباني، رحل هاجي إلى بريشيا الإيطالي عام 1992.

    لم يكن الموسم الأول لهاجي مع بريشيا جيدًا حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ليعود الروماني سريعًا إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة، لم يكن في خطط المدرب يوهان كرويف ومع ذلك إلا أنه توج بالسوبر الإسباني مجددًا، قبل أن يغادر في 1996 لينضم لجالاطة سراي التركي.

  • Alfredo Di Stefano Real MadridGetty Images

    ألفريدو دي ستيفانو

    يعتبر الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو أحد أبرز اللاعبين على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، تنافس كلا من برشلونة وريال مدريد على ضم اللاعب عندما كان في صفوف فريق ميلوناريوس الكولومبي، بعد أن أبهر الملكي في إحدى جولات الفريق الأوروبية .

    بعد نزاع قانوني طويل، قرر الاتحاد الإسباني أن يتشارك كلا الناديين عقد اللاعب بحيث أن يلعب مع كل فريق في مواسم متناوبة، وبالفعل كمان دي ستيفانو قد تدرب مع برشلونة وشارك في بعض المباريات الودية.

    ولكن ريال مدريد حصل عليه أولأ، وبعد أن ظهر بشكل باهت في أول مبارياته معهم، قرر فريق برشلونة بيع ما تبقى من عقده، بعدها بأربعة أيام لعب دي ستيفانو ضد البلاوجرانا وتمكن من تسجيل هاتريك في مرماهم!!.

    نجح دي ستيفانو في صناعة مجد ريال مدريد، حيث شارك معهم في 396 مباراة وأحرز فيهم 308 هدف، وفي خلالهم تمكن من الفوز بثمانية ألقاب دوري، خمس كؤوس أوروبية، وبحلول الوقت الذي غادر فيه، كان ريال مدريد أكبر نادٍ في العالم.

    حتى يومنا هذا، لازال مشجعو برشلونة يؤمنون بأن الديكتاتور فرانكو هو السبب في انضمام دي ستيفانو لريال مدريد بدلًا من برشلونة.

  • Javier Saviola Real Madrid 2007Getty Images

    خافيير سافيولا

    وصل خافيير سافيولا إلى برشلونة في 2001 قادمًا من ريفر بليت بعد ضجة كبيرة للغاية كانت قد أُثيرت حوله، وتمكن اللاعب من تقديم أداء رائع في أول ثلاثة مواسم له، قبل أن يتراجع مستواه مع برشلونة قليلاً.

    تمت إعارة سافيولا إلى موناكو وإشبيلية، قبل أن يعود اللاعب إلى برشلونة وبعد نهاية عقده انضم مجانًا إلى ريال مدريد في 2007، ولكنه فشل في تقديم الأداء المنتظر منه مع الملكي ولم يستطع اقتحام تشكيلة الفريق الأول، وتسبب التعاقد مع هونتيلار في 2009 في التعجيل برحيله إلى بنفيكا.

  • Alfredo Di Stefano Laszlo Kubala 1958Getty Images

    جوسيب ساميتير

    لعب ساميتير في برشلونة بين عامي 1919 و1932 قبل أن يمضي عامين مع ريال مدريد، وكان في وقت لاحق قد قام بتدريب كلا الناديين.

    كان ساميتير أحد أبرز هدافي برشلونة على الإطلاق بعد أن أحرز 184 هدفًا، قبل أن يتراجع للمركز الخامس بسبب احتلال الإسباني لويس سواريز لمكانه في القائمة، ولعب في خط الوسط ولطالما أًطلق عليه لقب "السريالي" ويعود ذلك إلى أسلوب لعبه وكذلك صداقته لسلفادور دالي أحد أعلام المدرسة السريالية.

    كان المغني الأسطوري في ذلك التوقيت وهو كارلوس جارديل كان قد قام بتأليف أغنية خاصة به، يُذكر ساميتير بأنه أسطورة في برشلونة واستمر في صناعة الجدل حتى بعد أن تولى تدريب الفريق، حيث تمكن من صناعة "لاديسلاو كوبالا" أحد أساطير الفريق، ولكن تم اتهامه بأنه كان عميلًا مزودجًا في صفقة توقيع دي ستيفانو لريال مدريد.

    غادر ساميتير في نهاية الستينات إلى ريال مدريد للعمل مع ريال مدريد، ولكنه لازال كان أسطورة بالنسبة للبلاوجرانا، وبعد وفاته في 1972 حصل على جنازة رسمية وفي عام 1993 تم تسمية إحدى الشوارع المؤدية إلى ملعب كامب نو باسمه.

  • Julen Lopetegui Real Madrid 2018Getty Images

    جولين لوبتيجي

    قضى جولين لوبتيجي ثلاث سنوات في برشلونة ومكث ثلاثة أعوام آخرى في برشلونة، لكنه لم يشارك سوى في ست مباريات فقط مع كلا الناديين وذلك كحارس احتياطي.

    شارك لوبتيجي بانتظام مع رديف ريال مدريد ولكن على مستوى الفريق الأول لم يحصل جولين على فرصته سوى مع لوجرونيز الذي انضم له بعد ريال مدريد وكذلك مع رايو فاليكانو الذي وقع له بعد انتهاء فترته مع برشلونة.

    لم يشارك لوبتيجي في أي مباراة مع المنتخب الإسباني ولكنه قام بتدريبهم في وقت لاحق، ولكن تمت إقالته عشية بداية مسابقة كأس العالم في الصيف الماضي بروسيا، بعد أن توصل لإتفاق مع بيريز على تدريب ريال مدريد ولكن تم الاستغناء عن خدماته بعد الخسارة الثقيلة أمام برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 5/1.

  • Albert Celades Barcelona 1997Getty Images

    ألبيرت سيلاديس

    وُلد لاعب الوسط الدفاعي سيلاديس في برشلونة، وخرج من أكاديمية النادي في أوائل التسعينات، وشارك كمدافع مع الهولندي فان جال في التشكيلة التي فازت بلقب الدوري في موسم 1997-98.

    شارك سيلاديس مع البلاوجرانا لمدة أربع مواسم ولكن يكن أساسيًا بشكل كبير في أغلب المباريات، وتمكن من خلالهم من الفوز بالدوري الإسباني مرتين، كأس ملك إسبانيا مرتين، بكأس الاتحاد الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي، وسجل هدف الفوز في كلاسيكو نوفمبر 1999.

    في الموسم التالي انتقل سيلاديس إلى ريال مدريد، وفاز بالدوري مرتين مع الملكي بالإضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، وعاد إلى المرينجي مرة أخرى كمساعد لجولين لوبتيجي، ولكن تم الاستغناء عنه بمجرد إقالة مدرب بورتو السابق، قبل أن يعين مدربًا لفريق فالنسيا في سبتمبر الماضي.

  • Robert Prosinecki Real Madrid 1993Getty Images

    روبيرت بروسينتشكي

    يعتبر روبيرت بروسينتشكي هو الكرواتي الوحيد الذي لعب لأندية ريال مدريد، برشلونة وبورتسموث، كان قد انضم للملكي في عام 1991 ولكنه قضى موسمه الأول مصابًا وشارك في ثلاث مباريات فقط ولكنه سجل ركلة حرة مباشرة لا تنسى ضد برشلونة.

    شارك بروسنتشكي بشكل أكثر انتظامًا في الموسمين التاليين، وفاز بالكأس مرتين قبل أن يتم إعارته إلى ريال أوفيدو، قبل أن ينضم إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال مجاني عام 1995 ولكنه تأثر بالإصابات مرة أخرى فلم يتمكن من اقتحام تشكيلة كرويف وروبسون، وبعد موسم واحد فقط غادر إلى إشبيلية.

  • Miquel Soler Mallorca 2001-02Getty Images

    ميكويل سولير

    لعب سولير في خط الوسط ومركز الظهير الأيسر، ولكنه كان أكثر شجاعة من مجرد تمثيل الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، حيث سبق له اللعب لكلا من إسبانيول وأتلتيكو مدريد، أي أنه لم يترك مجالًا للتعاطف معه في أي من المدينتين.

    بدأ سولير مسيرته مع إسبانيول في عام 1981 قبل أن ينضم لاحقًا لصفوف برشلونة في عام 1988 ومكث معهم ثلاثة مواسم رحل بعدها إلى أتلتيكو مدريد قبل أن يعود للبلاوجرانا بعد موسم واحد فقط مع الروخيبلانكوس، ولكنه عانى من أجل اختراق التشكيلة الأساسية، ليغادر إلى إشبيلية.

    تألق سولير بشكل كبير مع الفريق الأندلسي، ليجذب انتباه ريال مدريد وينضم للملكي ولكنه لم يتمكن من إثبات نفسه وشارك في 14 مباراة فقط ثم غادر بعد عام واحد فقط، وأنهى مشواره مع أندية ريال سرقسطة وريال مايوركا.

  • Alfonso Perez Jonathan Woodgate Barcelona Leeds 2000-01Getty Images

    بقية اللاعبين، من ألبينيز إلى زامورا

    كانت قائمة اللاعبين الذين قاموا بتمثيل كلا من ريال مدريد وبرشلونة طويلة للغاية، ومن بينها ألفونسو ألبينيز المولود في برشلونة في عام 1886، فاز بالجوائز مع كلا الناديين، كان قد عُين مديرًا في ريال مدريد كما تم تعيينه سفيرًا إسبانيًا في عصبة الأمم في وقت لاحق.

    وفي ما يلي بقية الأسماء التي قامت بتمثيل ريال مدريد وبرشلونة بدايًة من عام 1990:

    عقد 1900: ألفونسو ألبينيز، خوسيه كيرانتي، لوسيانو ليزاراجا، إنريكي نورماند فوري

    عقد 1910: أرسينيو كومامالا، والتر روزيتسكي، خوسيه أنخيل بيراوندو

    الثلاثينات: ريكاردو زامورا، هيلاريو، ماريانو جارسيا دي لا بويرتا

    الخمسينات: ألفونسو نافارو، لازلو كاساز

    الستينات: جوستو تيخادا، إيفاريستو دي ماسيدو، فيرناند جويافرتس، خيسوس ماريا بيريدا، لوسيان مولر

    الثمانينات: لورينزو أمادور

    التسعينات: لويس ميلا، فيرناندو مونوز، دانييل جارسيا لارا

    الألفينات: ألفونسو بيريز