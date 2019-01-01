سولاري: لست مسؤولاً عن شرح سياسة الانتقالات في ريال مدريد

تصريحات المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، أنه ليس مسؤولاً عن شرح سياسة الانتقالات في النادي الإسباني.

ريال أعلن مؤخراً عن ضمه براهيم دياز جناح مانشستر سيتي، ليكون الصفقة الوحيدة للميرينجي بالميركاتو الشتوي حتى الآن.

إدارة ريال تعرضت لبعض الانتقادات في الفترة الأخيرة، بسبب عدم القيام بتعاقدات كبيرة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

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وقال سولاري في تصريحات صحفية:"ليس من مسؤوليتي شرح سياسة النادي بكل ما يجري في سياسة الانتقالات".

حالة من الجدل أثيرت أيضاً في الفترة الأخيرة حول تقنية الفيديو، وأحقية ريال في ركلة جزاء بخسارته من ريال سوسيداد 2/0 هذا الأسبوع.

وأوضح الأرجنتيني:"نحن لا نشتكي من تقنية الفيديو بل ندافع عن حقوقنا فقط، القواعد واضحة بشأن توقيت استخدامها من عدمه".

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

انضمام براهيم دياز من مانشستر سيتي ومشاركته:" التعاقد معه خطوة نحو الطريق الصحيح، أما ظهور فسيعتمد ذلك على اكتمال أوراق اعتماده بالنادي".

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النتائج السيئة:"نحن نتحمل المسؤوليات جميعاً في النادي، تسجيل الأهداف هو أصعب جزء في كرة القدم وسنعمل على تحسين هذا الأمر".

تصريحات لوكا مودريتش:" قال أنه يجب أن نكون أكثر دقة في تسجيل الأهداف، وقال أنه علينا التقليل من ارتكاب الأخطاء المبكرة في المباراة ، وأتفق معه بالحالتين".

وتأتي تصريحات سولاري قبل مواجهة ليجانيس غداً الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.