سولاري يوضح إصابة بنزيما ويؤكد: استبعاد إيسكو ليس لأسباب شخصية

ريال مدريد حقق فوزًا بشق الأنفس أمام بيتيس والأرجنتيني أصر على الاعتماد على عدد من الشباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دافع الأرجنتيني سانتياجو سولاري؛ المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن تفضيله استبعاد إيسكو؛ لاعب وسط الفريق، من مواجهة ريال بيتيس، مؤكدًا أن لا توجد بينه وبين أي لاعب بالفريق أي خلافات.

الملكي حقق بالأمس فوزًا في الدقائق الأخيرة أمام بيتيس بثنائية سجلها لوكا مودريتش وداني سيبايوس، مقابل هدف وحيد أحرزه سيرخيو كاناليس، ضمن الجولة 19 بالدوري.

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ولم يدفع الأرجنتيني بإيسكو في المباراة، وفضل بقائه على مقاعد البدلاء رغم تأخر الفوز، بجانب أنه لم يلجأ له بعد إصابة كريم بنزيما مهاجم الفريق، وقرر الاعتماد على اللاعب الشاب كريستو جونزاليس.

سولاي قال، عقب اللقاء: "خضنا مباراة صعبة، ونحن كما نحن، جمعنا فريق واحد سواء من يشاركون ومن لا يشاركون، وفي كل الأحوال لا يوجد أي شيء شخصي بيني وبين أي لاعب".

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وأضاف: "جميعنا يقدم أفضل ما لديه، وبصفتي المدرب فأؤكد أن أي لاعب بإمكانه أن يشارك، هم جزء من الفريق.

"حصلنا على الثلاث نقاط وأيضًا قمنا بمنح بعض اللاعبين الشباب الفرصة، كما أشركنا من قبل جونيور وريجيلون وفالفيردي، جميعهم تحت سن 22 عامًا، ووصولهم لهذه المرحلة يصب في مصلحة النادي".

الفوز صعد بريال مدريد للمركز الرابع برصيد 33 نقطة، متساويًا في النقاط مع إشبيلية، محتل المركز الثالث والمتفوق بفارق الأهداف.

وانتقل الأرجنتيني للحديث عن إصابة مهاجمه كريم بنزيما، حيث أوضح أنه يعاني من كسر في الإصبع.

اللاعب خرج قبيل نهاية شوط اللقاء الأول بالأمس، بعدما سقط عليه يده اليمنى، وبدى متأثرًا كثيرًا بالإصابة، ليضطر سولاري لإخراجه ونزول كريستو جونزاليس بدلًا منه مع بداية الشوط الثاني.

وتعد مواجهة بيتيس هي الظهور الأول لصاحب لـ21 عامًا مع الميرينجي.

سولاري أوضح عقب نهاية اللقاء أن بنزيما خرج لمعاناته من كسر في إصبعه، لكنه لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب خلال حديثه.

يذكر أن الريال يعاني من الفترة الأخيرة من غياب عدد من مهاجميه كجاريث بيل وماريانو دياز، بجانب توني كروس وأسينسيو ولورينتي.

ويستعد الميرينجي لملاقاة ليجانيس بعد غدٍ الأربعاء، في إياب دور الـ16 بكأس إسبانيا، بعدما كان قد انتهى لقاء الذهاب بفوز كتيبة سولاري بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي بعدها ريال مدريد بإشبيلية في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ20 بالدوري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.