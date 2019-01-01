رجل رائع - رجل مخيب | ريال بيتيس × ريال مدريد

الأفضل والأسوأ في مباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب بينتو فيامارين في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

ريال مدريد ينجو من فخ بيتيس ويخطف ثلاثة نقاط ثمينة

رجل رائع – لوكا مودريتش

النجم الكرواتي كان أحد أفضل لاعبي الميرنجي في المباراة، أحرز هدف التقدم بتسديدة رائعة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

اللاعب الأفضل في العالم وأوروبا ووصيف كأس العالم أعاد للأذهان مستواه الذي قدمه في مونديال روسيا 2018، رُغم انخفاض أداء صاحب الـ 33 عامًا في أغلب مباريات الموسم الحالي.

رجل مخيب – كيلور نافاس

طالب الحارس الكوستاريكي في أكثر من مرة بعودته للمشاركة أساسيًا، وذلك بعد معاناته من الجلوس على مقاعد البدلاء منذ وصول الحارس البلجيكي ثيبو كوارتوا لقلعة سانتياجو بيرنابيو قبل بداية الموسم.

لم يحسن نافاس استغلال فرصة غياب كوارتوا بسبب الإصابة، ولم يتعامل جيدًا مع انفراد ريال بيتيس الذي أسفر عن الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.

ربما يجد نافاس عذره في الابتعاد عن حساسية المباريات، ولكن الفرصة قد لا تأتي للاعب مرتين.