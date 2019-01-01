مايكون يرفض ترك النصر والعودة للبرازيل

المدافع وصل في فبراير الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة "يول" البرازيلية لرفض مدافع النصر "مايكون" الرحيل عن الفريق والعودة للبرازيل هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع صاحب الـ30 عامًا مطلوب بشدة في ساباولو البرازيلي، لكنه نفى للمقربين منه أي نية لديه للعودة للبرازيل خلال العامين القادمين.

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وكان مايكون قد ارتدى قميص العالمي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي وقد لعب به 12 مباراة لم يُسجل خلالها أي هدف.

ويُعد المدافع الصلب أحد أهم لاعبي النصر للموسم الجديد، وما يؤكد هذا قيده في القائمة الآسيوية للفريق وتفضيله على أسماء مثل نور الدين أمرابط وأحمد موسى.

ويُواصل النصر استعداداته لمواجهة الوحدة على ملعب آل نهيان في الإمارات في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم، وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بالتعادل 1-1 وأحرز عبد الرزاق حمدالله هدف الفريق الوحيد.