قمصان النصر الجديدة مضادة للتعرق

النادي السعودي طرح قمصانه الجديدة للبيع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طرح النصر السعودي يوم أمس قمصانه الأساسية والبديلة لموسم 2019-2020، وجاء القميص الأساسي باللون الأصفر الكامل فيما البديل بالأزرق الغامق "الكحلي".

وسيطرح النادي قميصه الثالث في سبتمبر القادم ولم يكشف عن ألوانه لأسباب تسويقية.

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وأفادت صحيفة الاقتصادية أن الأطقم الجديدة صُنعت في تركيا لكن بعدما تم جلب الخامات من أوروبا بمواصفات ذات جودة عالية.

وأضافت أن القمصان مضادة للتعرق والأملاح، وجاء التصميم بحيث يُحافظ على تهوية جيدة لأجساد اللاعبين، وتُعد تلك القمصان أفضل كثيرًا من التي ارتداها الفريق في الموسم الماضي.

وطرح المتجر الرسمي للنصر أمس أكثر من 35 ألف طقم لملابس الفريق، ويبلغ سعر القطعتين "القميص والشورت" 498 ريالًا، بواقع 349 ريالًا للقميص، و149 للشورت، وقد أفادت مصادر داخل النادي لصحيفة الرياضية أن مبيعات اليوم الأول تخطت الـ150 ألف ريال سعودي.

يُذكر أن النصر يستعد حاليًا لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم الإثنين القادم في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض بالتعادل 1-1.