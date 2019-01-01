سوق انتقالات صيف 2019 | متى يبدأ وينتهي الميركاتو في السعودية؟

يقدم لكم موقع جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات السعودية لصيف 2019، متى يفتح ومتى ينتهي؟

مع اقتراب الميركاتو الصيفي ينتظر الجميع بشغف موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية 2019 للدوري السعودي لمتابعة صفقات فرقهم للموسم الجديد.

تعتبر سوق الانتقالات الصيفية هي الفرصة الكبيرة لكل الأندية من أجل تدعيم فرقهم نظراً لوجود وقت طويل من أجل المفوضات والنظر إلى البدائل في حال تعثر أي صفقة وأيضاً وقت جيد لتكيف اللاعبين الجدد مع فرقهم الجديدة وهو ما لا نجده في انتقالات الشتاء لقِصر الوقت الذي يُجبر بعض الأندية لتجميد بعض الصفقات انتظاراً للميركاتو الصيفي، بالإضافة لميزة وجود اللاعبين الجدد من بداية الموسم ومساعدة فرقهم قدر المستطاع.

وشهد ميركاتو الصيف الماضي انضمام نجوم عالميين لأبرز أندية الدوري السعودي خاصة بعد زيادة عدد المحترفين إلى 8 لاعبين لكل فريق، وكان من أبرزهم بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال قادماً من جلطة سراي، وعمر عبد الرحمن "عموري" الذي انتقل للموج الأزرق قادماً من العين على سبيل الإعارة لمدة سنة، وأحمد موسى المنتقل من سيسكا موسكو إلى النصر وزميلة نور الدين أمرابط قادماً من ليجانيس.

ويقدم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن موعد سوق الانتقالات الصيفية 2019 للدوري السعودي، متى يفتح أبوابة، ومتى ينتهي؟

سوق الانتقالات الصيفية | متى يبدأ وينتهي الميركاتو في أوروبا، مصر والسعودية؟

متى يبدأ الميركاتو السعودي لصيف 2019؟

'سيتم فتح سوق الانتقالات الصيفية لدوري المحترفين السعودي 2019 يوم 12 يونيو القادم، ولكن هذا لا يعني ان الفرق تنتظر بدأ الميركاتو لعقد صفقات، فقد بدأ صراع الكبار على نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى قبل فتح باب التعاقد.

وقد ظهرت تقارير في الايام الماضية عن ديربي الرياض بين الهلال والنصر امتد إلى ما بعد انتهاء الموسم، فبحسب بعض الأخبار يسعى العالمي إلى استغلال صحوته والعودة إلى منصات التتويج على حساب الغريم التقليدي وتعزيز تفوقه بخطف ثلاث نجوم من الموج الأزرق أبرزهم الجناح الدولي سالم الدوسري.

متى ينتهي الميركاتو السعودي لصيف 2019؟

من المقرر أن يتم إغلاق سوق انتقالات صيف 2019 لدوري المحترفين السعودي يوم 31 أغسطس، وهو اليوم النهائي لانضمام جميع اللاعبين إلى فرقهم الجديدة، حيث إذا ما تمت صفقة بعد الوقت المحدد فسيتعين على اللاعب الانتظار إلى الميركاتو الشتوي في يناير القادم.

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وجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي قرر تقليص عدد المحترفين هذا العام إلى 7 بدلاً من 8، فما الذي سيؤول إليه هذا القرار وهل يتسبب في رحيل نجوم عالميين على غرار جوميس وأحمد موسى خاصة أن الآخير لم يقدم المستوى الذي يشفع له للبقاء في صفوف النصر.