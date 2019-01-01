سوق الانتقالات الصيفية | متى يبدأ وينتهي الميركاتو في أوروبا، مصر والسعودية؟
مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية 2019 تزداد دراما متابعة الأخبار المتقلبة والحصريات التي تصبح أخباراً رسمية في غضون ساعات قليلة، ناهيك عن المفاجأت التي لن تكن متوقعة بسبب تركيز الصحفيين على لاعبين ما دون غيرهم وإنهاء بعض الصفقات في وقت قياسي، ولكن ما يميز النافذة المُقبلة عن غيرها هو ما حدث في يناير 2018.
يعتبر سوق الانتقالات الصيفية هو الفرصة الكبيرة لكل الأندية من أجل تدعيم فريقها بالشكل المطلوب، مع وجود وقت طويل من أجل المفاوضات والنظر إلى أي بدائل في حال تعثر أي صفقة وهو ما لا يكون متاحاً في الشتاء، لذا فأن بعض الخطط قد تتجمد ويتم تأجيلها إلى الصيف، الذي يكون أيضاً مليئاً بالبطولات القارية، وهو ما يمنح الكشافة الفرصة لاكتشاف وجوه جديدة وزيادة الخيارات في السوق.
ويقدم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2019، متى يفتح، ومتى يغلق في أنحاء العالم؟
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مواعيد سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا .. متى يبدأ الميركاتو الأوروبي ومتى يغلق؟
وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مواعيد فتح وغلق السوق في أوروبا كالتالي:
|الدوري
|موعد فتح السوق
|موعد إغلاق السوق
|الدوري الإنجليزي الممتاز - إنجلترا
|16 مايو 2019
|8 أغسطس 2019
|الدوري الإسباني - الدرجة الأولى - إسبانيا
|1 يوليو 2019
|31 يناير 2019
|الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى - إيطاليا
|1 يوليو 2019
|31 أغسطس 2019
|الدوري الألماني - الدرجة الأولى - ألمانيا
|1 يوليو 2019
|31 أغسطس 2019
|الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى - فرنسا
|9 يونيو 2019
|31 أغسطس 2019
|الدوري البرتغالي الممتاز - البرتغال
|3 يوليو 2019
|22 سبتمبر 2019
|الدوري الهولندي - هولندا
|9 يونيو 2019
|31 أغسطس 2019
|الدوري الروسي الممتاز - روسيا
|9 يونيو 2019
|31 أغسطس 2019
|الدوري التركي الممتاز - تركيا
|17 يونيو 2019
|8 سبتمبر 2019
|الدوري البلجيكي الممتاز - بلجيكا
|15 يونيو 2019
|2 سبتمبر 2019
|الدوري الكرواتي - الدرجة الأولى - كرواتيا
|17 يونيو 2019
|2 سبتمبر 2019
|الدوري الصربي الممتاز - صربيا
|17 يونيو 2019
|31 أغسطس 2019
|الدوري السويسري الممتاز - سويسرا
|11 يونيو 2019
|2 سبتمبر 2019
|الدوري النمساوي الممتاز - النمسا
|11 يونيو 2019
|2 سبتمبر 2019
|الدوري التشيكي الممتاز - التشيك
|21 يونيو 2019
|8 سبتمبر 2019
|الدوري اليوناني الممتاز - اليونان
|1 يوليو 2019
|31 أغسطس 2019
|الدوري السويدي الممتاز - السويد
|17 يوليو 2019
|13 أغسطس 2019
مواعيد سوق الانتقالات الصيفية في مصر، الإمارات والسعودية .. متى يبدأ الميركاتو العربي ومتى يغلق؟
يختلف موعد بدء سوق الانتقالات في الدول العربية من دوري إلى آخر بسبب اختلاف موعد انطلاق الموسم في ما بينهما، حيث يبدأ مبكراً في الدوري المصري عن غيره وينتهي متأخراً في الدوري الإماراتي بحلول 2 أكتوبر.
لا يجب أبداً الاستهانة بقوة الميركاتو العربي في السنوات الأخيرة القليلة، بعد أن ساهمت القدرات المالية الكبيرة للأندية السعودية والعربية على وجه التحديد في رفع مستوى المنافسة بشكل كبير من خلال التعاقد مع أبرز الأسماء العالمية، وهو ما أٌضيف مؤخراً إلى الدوري المصري بفضل استثمارات تركي آل شيخ، وهو ما سيستمر في الصيف المقبل بعد أن كان قد ألمح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن بيراميدز سينفق مبلغاً كبيراً في الصيف من أجل الاستعداد للموسم القادم والبناء على العام الحالي والذي استطاع فيه الفريق المُلقب بالأسيوطي سابقاً التفوق على الزمالك والأهلي في المواجهات المباشرة والمنافسة على لقب الدوري لفترة ليست بالقليلة.
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ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مواعيد فتح وغلق السوق في مصر والسعودية والوطن العربي كالتالي:
|الدوري
|موعد فتح السوق
|موعد إغلاق السوق
|الدوري الإماراتي للمحترفين - الإمارات
|11 يوليو 2019
|2 أكتوبر 2019
|الدوري السعودي للمحترفين - السعودية
|12 يونيو 2019
|13 أغسطس 2019
|الدوري المصري الممتاز - مصر
|30 يونيو 2019
|15 سبتمبر 2019
|دوري نجوم قطر - قطر
|1 يوليو 2019
|15 سبتمبر 2019
|الدوري التونسي - الدرجة الأولى - تونس
|1 يوليو 2018
|15 سبتمبر 2019
|الدوري الجزائري - الدرجة الأولى - الجزائر
|1 يونيو 2018
|8 أغسطس 2019
|الدوري المغربي الممتاز - المغرب
|1 يوليو 2018
|19 سبتمبر 2019
مواعيد سوق الانتقالات الصيفية في أبرز دوريات العالم
هدأت الثورة الصينية في سوق الانتقالات مؤخراً ولم تعد كما كانت في بداية الموجة التي كان غرضها هو جذب الانتباه إلى الكرة هُناك، ولكن الميول إلى اللاعبين اللاتنيين لازالت واضحة حتى وقتنا هذا، وإن لم تثير نفس الضجة سابقاً بعدم التعاقد مع اللاعبين بنفس الأسعار الضخمة أو بكثرة، أما الدوري الياباني فقد اتجه إلى التعاقد مع نجوم الدوري الإسباني الذي انتهت عقودهم وشارفت مسيرتهم على الاعتزال مثل إنيستا وفيرناندو توريس.
وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مواعيد فتح وغلق السوق في أبرز دوريات العالم الأخرى كالتالي:
|الدوري
|موعد فتح السوق
|موعد إغلاق السوق
|الدوري الصيني الممتاز - الصين
|1 يوليو 2019
|31 يوليو 2019
|الدوري الياباني الممتاز - اليابان
|15 يوليو 2019
|14 أغسطس 2019
|الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى - البرازيل
|20 يونيو 2019
|20 يوليو 2019
|الدوري الأرجنتيني الممتاز - الأرجنتين
|26 يونيو 2019
|17 سبتمبر 2019
|الدوري المكسيكي الممتاز - المكسيك
|14 يونيو 2019
|5 سبتمبر 2019
|الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى - أستراليا
|27 يوليو 2019
|15 أكتوبر 2019
|الدوري الجنوب أفريقي الممتاز - جنوب أفريقيا
|1 يوليو 2018
|31 أغسطس 2018