من هو مارتن برايثوايت؟ مهاجم برشلونة الجديد

تعرف على مهاجم برشلونة الجديد مارتن برايثوايت الذي انضم بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية وقبل بداية ميركاتو الصيف لحل مشاكل البلاوجرانا الهجومية

أحمد رضوان | تويتر

فعّل برشلونة حقه باستخدام "تعاقد طارئ" من خلال ضم المهاجم الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت من ليجانيس أحد منافسيه في الدوري الإسباني ، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على سباقين في الليجا ما بين المنافسة في المقدمة على اللقب، ومحاولة الهروب من شبح الهبوط في مناطق الخطر.

وفيما يسمح بالتعاقدات خارج فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية وفق ظروف خاصة، فإن الرابطة الإسبانية سمحت لبرشلونة بالقيام بذلك بعد التأكد أن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي سيغيب حتى نهاية الموسم بعد الإصابة التي لحقت به في أوتار الركبة.

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وتسمح اللوائح للبلاوجرانا بضم مهاجم آخر من أحد أندية الدوري الإسباني ، مع وجود خيارات أخرى قام الكتلان بالمفاضلة بينها بلاعبين مثل: "أنخيل رودريجيز من خيتافي، لورين مورون من ريال بيتيس وويليان خوسيه من ريال سوسيداد".

في نهاية المطاف اختار برشلونة برايثوايت، بالنظر للمزيج الذي يمتلكه من القوة الجسدية والمهارة الفنية التي يتمتع بها، وتم تفعيل خيار الشرط الجزائي لكسر العقد البالغ 18 مليون يورو لضم المهاجم البالغ من العمر 28 سنة، ومنحه عقد يمتد أربعة مواسم ونصف، ويمكن للاعب القوي والسريع اللعب بكلتا القدمين ويسجل الأهداف، وهو يلعب على الأطراف أو في المقدمة بمفرده، بما سيمنح فريق الكامب نو بقيادة المدرب كيكي سيتين خياراً إضافياً مثيراً للاهتمام في المقدمة.

رسميًا | برشلونة يتعاقد مع برايثوايت

من هو مارتن برايثوايت؟

انضم برايثوايت لفريق ليجانيس المتواجد في العاصمة مدريد في يناير 2019، قادماً من فريق ميدلسبره الإنجليزي، وذلك على سبيل الإعارة في البداية قبل أن يتم التعاقد معه بصورة دائمة في الصيف الماضي، وللمصادفة جاءت مشاركته الأولى في الدوري الإسباني مع الفريق الملقب ببيبينيروس على ملعب الكامب نو حينما سجل هدفاً، لكن برشلونة فاز في المباراة بنتيجة 3-1.

وشارك برايثوايت الذي سبق له اللعب في صفوف آيسبرج وتولوز، في 43 مباراة في الليجا على مدار 14 شهراً في العاصمة، وسجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وسجل هذا الموسم في مباريات هامة أمام مايوركا وإسبانيول وريال بلد الوليد، كما كان له أثر كبير في إبقاء حظوظ فريقه قائمة بالهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

خاض برايثوايت أول مباراة دولية مع الدنمارك في 2013، وهو يمتلك 7 أهداف في 39 مباراة دولية، منها أربعة أهداف في كأس العالم 2018، ويتوقع أن يمثل منتخب بلاده في نهائيات يورو 2020 خلال الصيف المقبل.

وأصبح المهاجم الدولي رابع لاعب دنماركي تاريخياً يلعب في صفوف برشلونة ، ولعل أبرز من أرتدي قميص البلاوجرانا هو مايكل لاودروب الذي لعب 167 مباراة في الدوري الإسباني قبل انتقاله المثير للجدل إلى الغريم التقليدي ريال مدريد في عام 1994، كما ارتدى قميص الفريق الكتالوني من الدنمارك ألان سيمونسين أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينات القرن الماضي محققاً نجاحاً كبيراً، وسجل 31 هدفاً في 89 مباراة، فيما شارك روني إيكيلوند القادم من العاصمة كوبنهاجن، في مباراة واحدة فقط في موسم 1993-1994، تحت قيادة يوهان كرويف.

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وهذه ثاني خسارة هجومية لليجانيس بعد أن قام إشبيلية بتفعيل الشرط الجزائي للمهاجم المغربي يوسف النصيري في سوق الانتقالات الشتوية، فيما استقبل الفريق مهاجمان هما الإسباني ميجيل أنخيل جوريور والدولي الإيفواري روجير آسالا اللذان سيكملان المشوار مع بوتاركي، وسيحظيان بفرصة لعب أكبر مع سعي المدرب خافيير أجيري لقيادة الفريق لتجاوز معركة الهروب من منطقة الهبوط، بداية من مواجهة سيلتا فيجو التي ستكون بحسابات الست نقاط عصر يوم السبت المقبل.

ويتوقع أن يخوض برايثوايت أول مبارياته مع برشلونة يوم السبت المقبل في مواجهة إيبار ضمن منافسات الدوري الإسباني ، كما ربما يحظى بفرصة لعب الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في الأسبوع المقبل، ويتأخر البلاوجرانا حالياً بفارق نقطة واحدة فقط عن الملكي المتصدر، وتأمل جماهير فريق الكامب نو حول العالم أن ينجح هذا التعاقد الطارئ في تحقيق تأثير على المدى القصير والطويل.