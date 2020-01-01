رسميًا | برشلونة يتعاقد مع برايثوايت

تدعيم هام لصفوف برشلونة لتعويض إصابة سواريز وديمبيلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام التعاقد مع مارتن برايثوايت، مهاجم ليجانيس، لدعم خط الهجوم بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

برشلونة حصل على تصريح الاتحاد الإسباني لكرة القدم لضم مهاجم بعد التأكد من غياب ديمبيلي لفترة تتجاوز 5 أشهر.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إنّ البلوجرانا أتم التعاقد مع اللاعب الدنماركي بعقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف بعد كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بمبلغ 18 مليون يورو.

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وأوضح البلوجرانا أن اللاعب أمضى عقداً حتى نهاية 2024، وتم وضع شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو.

الدانماركي الدولي شارك هذا الموسم مع ليجانيس في 26 مباراة ما بين الدوري وكأس الملك، وسجل سبعة أهداف وصنع هدفين لفريقه في صراعه لتفادي الهبوط.

المدير العام لليجانيس أبدى امتعاضه من الصفقة في تصريحات نقلتها "آس": "نريد رفع صوتنا لأننا في وضع خطير، برشلونة استفاد من قانون غير عادل وليجانيس تعرض للإيذاء".

وقد يحاول البلوجرانا بيع اللاعب في الصيف المقبل لأجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي والمقدر قيمته بمبلغ 111 مليون يورو.

لويس سواريز خضع لعملية جراحية بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني ولن يعود سوى في أبريل المقبل.