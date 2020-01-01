أخبار الانتقالات: باريس يتحرك لهدف ريال مدريد وإنتر يحدد بديل لاوتارو

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020.

أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020:​

زهير فضال على رادار توتنهام

حدد توتنهام مدافع ريال بيتيس زهير فضال كهدف في سوق الانتقالات القادمة، بحسب دون بالون.

يرى جوزيه مورينيو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا هو البديل الأمثل ليان فيرتونخين، الذي يبدو أنه سيغادر السبيرز في نهاية الموسم.

بقي لدى فضال عام واحد فقط على عقده الحالي مع بيتيس، وقد شارك في 11 مباراة فقط مع الفريق في 2019-20.

ناينجولان يحلم بالعودة لروما

بحسب كالتشيو ميركاتو، فإن رادجا ناينجولان لاعب إنتر المعار لكالياري يريد العودة إلى روما .

النيرازوري على استعداد للاستماع إلى العروض لرحيل البلجيكي الدولي بشكلٍ نهائي في سوق الانتقالات القادمة.

لعب صاحب الـ32 عامًا للجيالوروسي بين عامي 2014 و2018، قبل أن يرحل لثعابين ميلانو مقابل 38 مليون يورو.

ميلان يراقب نجم بنفيكا فلورنتينو لويس

وفقًا لبيانيتا ميلان، يدرس برونو كارفاليو وكيل فلورنتينو لويس التفاوض بشأن شروط العقد مع ميلان الراغب في ضم اللاعب مع بداية سوق الانتقالات.

شارك لويس في 15 مباراة في جميع المسابقات مع بنفيكا هذا الموسم، وهو مرتبط حاليًا بعقد يمتد حتى عام 2024.

لويز يستعد للتجديد مع آرسنال

أشار رئيس بنفيكا لويس فيليب فييرا إن ناديه لا يستطيع تحمل نفقات إعادة دافيد لويز من آرسنال .

انضم لويز إلى الجنرز من تشيلسي مقابل 8 ملايين جنيه استرليني في الصيف الماضي، وذلك بعقدٍ يمتد لموسم واحد مع خيار التجديد تلقائيًا لموسم إضافي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بصفة أساسية مع الفريق اللندني في 2019-20، واعتمد أرتيتا على خبرته الكبيرة لتقوية الفريق.

أجير يجذب اهتمام قطبي العاصمة مدريد

يستقطب مدافع سيلتيك كريستوفر أجير اهتمام قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ، بحسب موقع فوتبول إسبانيا.

من المتوقع أن يترك النرويجي البارك هيد في سوق الانتقالات القادم، بعد أن قدم موسمًا جيدًا مع فريقه، ولديه اهتمام من الفريق الإيطالي ميلان .

آرسنال لم يقدم عقدًا جديدًا لأوباميانج

بحسب ESPN فإن آرسنال لم يقدم عقدًا جديدًا لبيير إيميريك أوباميانج.

المهاجم الجابوني مرتبط مع الجانرز حتى صيف 2021، وهناك العديد من الفرق التي أشارت الأخبار إلى اهتمامها به، لعل آخرهم تشيلسي.

لا يمكن إجبار لاوتارو على البقاء

قال ماسيمو موراتي رئيس إنتر السابق "لا يمكنك الاحتفاظ بشخص يفكر في الرحيل إلى مكانٍ آخر"، مشيرًا إلى أن لاوتارو مارتينيز يرغب في الانضمام لبرشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

الأرجنتيني مطلوب في الكامب نو ليكون خليفة للويس سواريز الذي تقدم في العمر، وهو يحلم باللعب بجانب زميله في التانجو ليونيل ميسي.

لكن المدير الرياضي للإنتر بييرو أوسيليو أشار من قبل أن اللاعب لن يرحل بأقل من قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده والبالغ 111 مليون يورو.

يوفنتوس مستعد لإدخال بيرنارديسكي في صفقة جورجينيو

يوفنتوس مستعد لإدراج فيديريكو بيرنارديسكي في أي صفقة محتملة لضم جورجينيو من تشيلسي، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

ماوريسيو ساري حريص على لم شمله مع البرازيلي الإيطالي في استاد أليانز، لكن البيانكونيري لا يريد دفع 40 مليون يورو للحصول على توقيعه.

تشيلسي منفتح على صفقة تبادلية ينضم بموجبها بيرنارديسكي، الذي وجد نفسه خارج حسابات المدرب خلال موسم 2019-20.

مودريتش لن ينضم لميلان هذا الصيف

بحسب كالتشيو ميركاتو، فإن لوكا مودريتش لن ينضم لميلان مع بداية سوق الانتقالات.

وعد الكرواتي رئيس الروسونيري السابق زفونيمير بوبان بأنه سينتقل إلى سان سيرو مع نهاية الموسم الحالي، لكن الرئيس السابق رحل من السان سيرو في مارس الماضي، وهو ما عرقل الصفقة بالفعل.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2021.

باريس سان جيرمان يتحرك لضم كامافينجا

بسحب Le10 Sport فإن باريس سان جيرمان يستعد للقيام بمحاولة للحصول على توقيع إدواردو كامافينجا عند فتح سوق الانتقالات.

ارتبط العاصمي الفرنسي بضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو في الميركاتو القادم، لكن معجزة رين متواجد كبديل في حالة فشل ضم متوسط ميدان النسور.

ريال مدريد هو المرشح الأول لضم كامافينجا الذي ينظر له كبديل لتوني كروس.

لاكازيت بديل لاوتارو في الإنتر

بحسب موندو ديبورتيفو، سيستهدف الإنتر مهاجم آرسنال ألكساندر لاكازيت إذا رحل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

حدد النيراتزوري من قبل إدينسون كافاني وتيمو فيرنر لخلافة الأرجنتيني إذا رحل، لكنه يفكر الآن في ضم الفرنسي.