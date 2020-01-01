رسميًا | الأهلي يدعم وسطه بماركو مارين

صفقة قوية للنادي السعودي

أعلن الأهلي السعودي تعاقده مع صانع الألعاب الألماني "ماركو مارين" قادمًا من نادي ريد ستار الصربي لتكن تلك صفقته الأولى في سوق الانتقالات الشتوية.

وتوقعت عدة تقارير صحفية أن يضم الفريق الجداوي صانع ألعاب جديد بعد ظهور حاجته لذلك خلال مباريات الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

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وقد أعلن الأهلي عن تلك الصفقة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إذ نشر تغريدة جاء فيها "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عامًا)، قادمًا من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة".

وحظي مارين بمسيرة كروية جيدة لعب خلالها لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا وأبرزها بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتراخت فرانكفورت وتشيلسي وإشبيلية وفيورنتينا وأولمبياكوس قبل أن يحط الرحال في صربيا.

وقد ارتدى مارين قميص المنتخب الألماني في 16 مباراة سجل خلالها هدف واحد فقط، وكانت آخر مبارياته مع المانشافت أمام السويد في 17 نوفمبر 2010، وقد خاض مع الألمان كأس العالم 2010 والذي أنهاه الفريق في المركز الثالث بعد خسارته في نصف النهائي أمام إسبانيا.

ويُنتظر أن يُوقع الأهلي مع صفقة أخرى في ميركاتو يناير لكنها ستكون في خط الدفاع تلك المرة، إذ تطمح الإدارة لضم قلب دفاع بدلًا من إرفين زوكانوفيتش الذي ضمه الفريق في الصيف ولم يُقدم المردود المتوقع.