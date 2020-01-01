أخبار برشلونة: جوارديولا يواصل دوره كحجر عثرة في انتقالات البرسا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 9 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 9 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 9 يوليو 2020:

دي روسي: منتقدو ميسي ليسوا رجالًا!

شنّ دانييلي دي روسي، أسطورة روما، هجومًا حادًا على كل المنتقدين للأسطورة ليونيل ميسي، بل وذهب إلى نعتهم بأنهم "ليسوا رجالًا" مشددًا على القيمة الفنية الاستثنائية لنجم برشلونة.

دي روسي في تصريحات إعلامية قال "إذا قلت في إيطاليا أن في الأرجنتين يصفون ميسي بالبارد، حقًا سيضحكون!".

"هناك بعض الناس الذين يمكنهم قول أن ميسي بارد من خلف شاشات الكمبيوتر، بينما هم في أرض الواقع ليسوا رجالًا بالقدر الكافي ليطلبوا من زوجاتهم التحكم في التلفزيون وتغيير القنوات!"

كما أضاف "ثم يصفون لاعبًا أحرز أكثر من ألف هدف في حياته أنه بارد! يا إلهي ما هذا؟"

جوارديولا يُحبط مخططات برشلونة: جارسيا باقٍ في مانشستر سيتي

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن ثقته في أن إريك جارسيا سيُمدد تعاقده مع السيتيزنس ولن يُغادر رغم إغراءات برشلونة له.

بدوره، عقّب جوارديولا على أنباء إمكانية مغادرة جارسيا المتبقي في عقده عامين بملعب الاتحاد قائلًا "إذا أرادوه (برشلونة) بالفعل، فإن عليهم التواصل مع الإدارة".

كما أضاف "سنحاول إقناعه بالبقاء هنا لسنوات عديدة. أنا واثق من أنه سيبقى، ولكن في نهاية المطاف هذا هو قراره، إنه يعلم أننا نريده".

وأتم "يعرف، وكذلك وكيله وأسرته أننا نريده، إنه شاب وإذا أراد برشلونة أن يتعاقد معه فليتواصل مع تشيكي بيجريستين (مشرف أكاديمية سيتي)".

صراع بين عمالقة أوروبا على الجندوزي

تؤكد آخر تقارير صحيفة "ليكيب" أن برشلونة دخل على خط المهتمين بالتعاقد مع ماتيو الجندوزي، لاعب آرسنال، خلال السوق الصيفية الحالية.

بشكل عام يريد الجانرز التخلص من لاعبه صاحب الأصول المغربية نتيجة لعدم اقتناع ميكيل أرتيتا به، ويبرز عدد من الأندية تسعى لضمه على رأسها إنتر وأتلتيكو مدريد، وبحسب ليكيب فالبرسا أيضًا انضم لهما.

تواصل رسمي بين الإدارة الكتالونية ونظيرتها في آرسنال قد حدث للاستفسار عن وضع صاحب الـ21 عامًا، والأمر بالمثل قامت به إدارتي إنتر وأتلتيكو أيضًا.

نتائج اجتماع جريزمان "الحاسم" مع برشلونة

التقى أنطوان جريزمان ، مهاجم نادي برشلونة ، مع قادة النادي الكتالوني يوم الثلاثاء ، لتوضيح وضعه في الموسم المقبل .

وكشفت صحيفة ليكيب آخر المستجدات حول رحيل لاعب أتلتيكو مدريد الأسبق، بعدما ازدادت تلك الأنباء بسبب الانتقادات الموجهة له نظرًا لتراجع مستواه.

وادَّعت ليكيب يوم أمس الثلاثاء بقاء جريزمان مع البرسا بعدما أكدت الإدارة، متمثلة في المدير التقني بلال أبيدال، ذلك في اجتماع مع ممثليه.

فبحضور شقيقة ووكيلة أعمال اللاعب في الوقت ذاته، ماود جريزمان، على رأس ممثلي بطل العالم 2018، أبدى سيتيين ثقته الكاملة بابن الـ29 عامًا، قائلًا لأنطوان بشكل حاسم"نحن نعول عليك كثيرًا"، طبقًا لليكيب.

هل يساهم راعي إنتر في صفقة ميسي؟

أفادت تقارير صحفية أن نادي إنتر قد يتجه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من صفوف برشلونة في الفترة المقبلة، حيث ستساعده الشركة الراعية "بيريللي".

جاء هذا في الوقت الذي خرج فيه رئيس الشركة ماركو ترونشيتي وقال لصحيفة "ميرور": "بكل صدق، من الصعب أن نستثمر في الرياضة أكثر مما نقوم به في الوقت الحالي، نضخ الكثير من الاستثمارات في الفورمولا وان وكأس أمريكا وفي إنتر بالفعل".