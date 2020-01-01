أخبار برشلونة: مانشستر يونايتد آخر أمل للتخلص من ديمبيلي وإصابة طويلة لجريزمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 12 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 12 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 12 يوليو 2020:

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة جريزمان .. ومخاوف من انتهاء موسمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة قد تعرض لضربة جديدة بعد إصابة اللاعب أنطوان جريزمان نجم الهجوم.

وذكرت الإذاعة أن اللاعب قد يستمر غيابه في مواجهتي أوساسونا وديبورتيفو ألافيس، ولم تتحدث عن موقفه من المشاركة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

ونشر النادي قبل قليل بيانًا صحفيًا أوضح من خلاله تفاصيل إصابة اللاعب، وكتب فيه: "خضع جريزمان للفحص الطبي عن طريق الخدمات الطبية للنادي، وعلمنا أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، وظهوره في المباريات المقبلة سيتوقف على تقييم حالته".

مانشستر يونايتد سيتعاقد مع ديمبيلي في هذه الحالة

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا من سانشو.

ذكرت ذا أتلتيك أن البديل بالنسبة لمانشستر يونايتد قد يكون الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بدأ يخرج من حسابات برشلونة.

وسيكون ديمبيلي أرخص سعرًا وأسهل على مستوى المفاوضات وإنهاء التعاقد سريعًا، مما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تبدأ التفكير بشأن النجم الفرنسي.

"ESPN" أوضحت أن ديمبيلي يرفض من الأساس فرضية الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، وأنه عازم على الاستمرار في صفوف برشلونة وإثبات نفسه.

لأسباب مادية.. برشلونة يضع إيموبيلي بديلًا للاوتارو

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي هذا الموسم تشيرو إيموبيلي قد يكون بديلًا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالنسبة لبرشلونة..

وكان برشلونة قد ارتبط بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بعد كوبا أمريكا التي لعب فيها المهاجم الأرجنتيني بجوار ميسي في المنتخب.

ولكن في الآونة الأخيرة، وبسبب عدم وجود أي استعداد لدى إنتر للتفاوض حول السعر، يبدو أن برشلونة قد بدأ وضع قائمة بالبدائل لكي يتعاقد مع مهاجم آخر وعلى رأسها إيموبيلي.

ويقدم إيموبيلي موسمًا استثنائيًا هذا العام إضافة إلى أرقامه المميزة في المواسم الماضية، حيث يتفوق على كريستيانو رونالدو والبقية في صراع الهداف.

وسجل المهاجم الإيطالي 29 هدفًا في 30 مباراة شارك بها في الدوري الإيطالي، بينما سجل في إجمالي مباريات الموسم 32 هدفًا في 37 مباراة.

20 مليون يورو تكلفة رحيل ديمبيلي عن برشلونة!

سيتعين على برشلونة دفع 20 مليون يورو إلى بوروسيا دورتموند، وذلك إذا قاموا ببيع نجمهم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكانت أغلب المصادر الصحفية قد تحدثت عن احتمالية رحيل عثمان ديمبيلي عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي ذلك الإطار، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه سيكون على برشلونة دفع قيمة المتغيرات لدورتموند في حال قرر التخلص من ديمبيلي.

وتشير المصادر إلى أنه في حال وصول عرض بـ 80 مليون يورو فما فوق إلى برشلونة فإن النادي الكتالوني سيبدأ في التفكير في الأمر بجدية.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة، فإن بوروسيا دورتموند ضمن أن يدفع برشلونة 20 مليون يورو من المتغيرات التي تم الاتفاق عليها في صيف 2017، حين انتقل ديمبيلي إلى برشلونة في صفقة قدرت بـ 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون أخرى كمتغيرات.

دي روسي: منتقدو ميسي ليسوا رجالًا!

شنّ دانييلي دي روسي، أسطورة روما، هجومًا حادًا على كل المنتقدين للأسطورة ليونيل ميسي، بل وذهب إلى نعتهم بأنهم "ليسوا رجالًا" مشددًا على القيمة الفنية الاستثنائية لنجم برشلونة.

دي روسي في تصريحات إعلامية قال "إذا قلت في إيطاليا أن في الأرجنتين يصفون ميسي بالبارد، حقًا سيضحكون!".

"هناك بعض الناس الذين يمكنهم قول أن ميسي بارد من خلف شاشات الكمبيوتر، بينما هم في أرض الواقع ليسوا رجالًا بالقدر الكافي ليطلبوا من زوجاتهم التحكم في التلفزيون وتغيير القنوات!"

كما أضاف "ثم يصفون لاعبًا أحرز أكثر من ألف هدف في حياته أنه بارد! يا إلهي ما هذا؟"