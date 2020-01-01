أخبار برشلونة: تمت.. بيانيتش ينضم وأرتور إلى يوفنتوس

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 25 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 25 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 25 يونيو 2020:

الاتفاق تم.. أرتور إلى يوفنتوس وبيانيتش إلى برشلونة

تؤكد أغلب التقارير الصحفية الواردة من صحف إسبانيا وإيطاليا أن الاتفاق بين برشلونة ويوفنتوس بشأن الصفقة التبادلية بين أرتور وميراليم بياينتش قد تم بالفعل.

أرتور سينتقل إلى مدينة تورينو مقابل انتقال بيانيتش إلى كامب نو إلى جانب 10 ملايين يورو، لتكون إجمالي قيمة الصفقة 80 مليون يورو.

ريال مدريد ينافس برشلونة على ماتيو جندوزي!

رغم الأداء المتواضع الذي يظهر به رفقة آرسنال، لكن تقارير من الصحافة الفرنسية أكدت أن ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع ماتيو جندوزي.

وترجع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جندوزي بناء على الحب الجم من المدرب زيدان له، بينما يُنظر إليه في برشلونة على أنه خيار تكتيكي مميز.

والد فاتي يوضح حقيقة انتقاله لمانشستر يونايتد

كشف والد أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من انتقال ابنه إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي هذا السياق قال والده لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"أنسو لا يمكنه اللعب كأساسي مع برشلونة في الوقت الحالي وهذا واضح للجميع".

وأضاف:"شعرت بسعادة كبيرة جداً فور ظهوره للمرة الأولى مع الفريق، ولا أعلم أي شيء عن أنباء انتقاله إلى مانشستر يونايتد".

وتابع:"نشعر بالراحة مع برشلونة ولا نريد الرحيل عنه الآن، في الحقيقة كل من يترك النادي يرغب في العودة له مجدداً".

برشلونة يدرس صفقة تبادلية جديدة مع توتنهام

يدرس نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي من توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "Independent" البريطانية، أكدت أن برشلونة يسعى جدياً لاستغلال العلاقة السيئة بين اللاعب ومدربه جوزيه مورينيو، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة.

برشلونة يعلم جيداً رغبة توتنهام في ضم لاعبه فيليب كوتينيو، ولذلك تدرس إدارة النادي عرض البرازيلي في صفقة تبادلية لضم ندومبيلي.

باريس سان جيرمان يحرم برشلونة من لاوتارو

تحدثت تقارير صحفية أن بيع إنتر ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان نظير 50 مليون يورو جعلهم في وقع اقتصادي قوي صعّب كثيرًا من مهمة برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

إدارة إنتر متمسكة بقيمة 85 مليون يورو لبيع لاوتارو، ولا شيء يجبرهم على التخفيض بسبب أموال إيكاردي، ما يضع برشلونة في ورطة كبيرة، فعرض البرسا 65 مليون مع جونيور فيربو فقط.