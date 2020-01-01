أخبار برشلونة: إنتر يحدد بديل لاوتارو وكوتينيو سيكون نجمًا في توتنهام!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020:

"لا مخاطرة من ضم كوتينيو، وسيكون نجمًا في توتنهام"

قال دارين بينت إن ضم فيليبي كوتينيو لا يمثل أي خطر على توتنهام، وأشار إلى أنه سيكون "نجمًا" في شمال لندن إذا تمت إعارته المتوقع أن تكلف 8 ملايين جنيه استرليني من برشلونة.

قال مهاجم السبيرز السابق لموقع فوتبول إنسايدر: "إن كوتينيو لاعب رائع، إنه نجم مميز يحتاج إليه الفريق حتى ولو على سبيل الإعارة، فهذا هو نوع النجم الذي نحتاجه".

برشلونة يحاول استعادة جارسيا من مانشستر سيتي

وفقًا لتقارير ESPN، فإن برشلونة تحرك من أجل استعادة إيريك جارسيا من مانشستر سيتي مع بداية سوق الانتقالات.

يرغب الكتلان في عودة اللاعب الذي نشأ في لا ماسيا قبل أن يرحل في 2018، وجدير بالذكر أن عقده مع السيتي سينتهي في 2022.

باريس سان جيرمان مهتم بنجم أياكس الشاب

بحسب ESPN، انضم باريس سان جيرمان إلى السباق على المدافع الشاب لأياكس سيرجينو ديست.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لفت أنظار كبار أوروبا، على غرار بايرن ميونخ وبرشلونة اللذان يخططان للتحرك نحو النجم الأمريكي.

لا يمكن إجبار لاوتارو على البقاء

قال ماسيمو موراتي رئيس إنتر السابق "لا يمكنك الاحتفاظ بشخص يفكر في الرحيل إلى مكانٍ آخر"، مشيرًا إلى أن لاوتارو مارتينيز يرغب في الانضمام لبرشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

الأرجنتيني مطلوب في الكامب نو ليكون خليفة للويس سواريز الذي تقدم في العمر، وهو يحلم باللعب بجانب زميله في التانجو ليونيل ميسي.

لكن المدير الرياضي للإنتر بييرو أوسيليو أشار من قبل أن اللاعب لن يرحل بأقل من قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده والبالغ 111 مليون يورو.

لاكازيت بديل لاوتارو في الإنتر

بحسب موندو ديبورتيفو، سيستهدف الإنتر مهاجم آرسنال ألكساندر لاكازيت إذا رحل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

حدد النيراتزوري من قبل إدينسون كافاني وتيمو فيرنر لخلافة الأرجنتيني إذا رحل، لكنه يفكر الآن في ضم الفرنسي.