أخبار برشلونة: صفقة تبادلية تُقرِّب أوباميانج وميسي يُجدد قريبًا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020:

صفقة تبادلية بين آرسنال وبرشلونة

تداولت تقارير صحفية إسبانية عزم آرسنال التعاقد مع حارس برشلونة البديل نيتو في الفترة المقبلة لتعويض المصاب بيرند لينو.

وبحسب التقارير فإن إدارة البرسا قد تحاول إقحام بيير أوباميانج في الصفقة لدعم مركز المهاجم الصريح في ظل رغبة الجابوني في مغادرة ملعب الإمارات.

برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو

بدأ برشلونة رحلة البحث عن فريق للمدافع جيان كلير توديبو وفيليبي كوتينيو، حسب تقرير نشر على صحيفة سبورت.

توديبو مطلوب في إيفرتون وروما، لكن التخلص من كوتينيو أكثر صعوبة على الرغم من وجود الكثير من الحديث بشأن الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

باراتيتشي: يجب إقناع أرتور بالانضمام لصفوف يوفنتوس

قال فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس إن أرتور يجب أن "يقتنع" بالانضمام للبيانكونيري من برشلونة مع بداية سوق الانتقالات بعد تأكيد المفاوضات بين الفريقين.

وقال المدير الرياضي ليوفنتوس "باراتيتشي" لصحيفة سكاي سبورت الإيطالية: "تحدثنا بشكل متكرر مع برشلونة ، ولكن في هذه اللحظة تلعب جميع الفرق مباريات مهمة ، لذلك فضلنا تجاوز هذه الفترة".

وتابع "إنه ليس حول 30 يونيو ، سواء قبل أو بعد ، ولكن حول التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف ، فيجب إقناع كلا اللاعبين. لذلك ، لا يوجد مشكلة حول التواريخ".

ميسي يتفق على تجديد تعاقده مع برشلونة بشروط استثنائية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قد اتفق مع إدارة النادي على تمديد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني متفهم للوضع الاقتصادي الحالي للنادي.

ووافق ميسي على أن يمدد تعاقده الحالي دون أي زيادة في الراتب بسبب تلك الظروف، بعدما كان قد خفض راتبه في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن قائد برشلونة سيجدد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، لينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

برشلونة رفض مساومة نيمار من أجل العودة

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن محادثات قديمة بين النجم البرازيلي نيمار وبرشلونة حول العودة إلى كتالونيا والرحيل عن باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة رفض عرض نيمار بأن يتنازل عن الدعوة القضائية التي رفعها ضد برشلونة مقابل العودة إلى صفوف الفريق.

وتضمنت تنازلات نيمار التنازل عن 13 مليون يورو من المكافئة المقدرة بـ 43 مليون، على أن يحصل على الـ 30 مليون المتبقية على عقد مدته 3 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة رفض هذا العرض نظرًا لكونه متيقنًا من فوزه بالقضية التي رفعها نيمار ضده، لذلك لا حاجة للتنازلات.