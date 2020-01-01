أخبار ريال مدريد: بيل يحبط نيوكاسل ودورتموند يطلب التمديد لحكيمي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الخميس 4 يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أودريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 يونيو 2020:

دورتموند يفاوض ريال مدريد لتمديد إعارة حكيمي

يطالب بوروسيا دورتموند من ريال مدريد ترك أشرف حكيمي يكمل الموسم رفقة الفريق رغم انتهاء إعارته بنهاية يونيو الجاري.

وتوقفت كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا إلا بعض الدول الصغيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في القارة وحول العالم.

ونتيجة لذلك، لن ينتهي الموسم بنهاية يونيو كما كان يحدث كل عام، وبناء عليه فإن بعض عقود اللاعبين ستواجه مشكلة كبرى.

مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع هافيرتس

دخل مانشستر يونايتد في سباق الحصول على خدمات كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفق تأكيدات تقارير صحفية إنجليزية.

ويُعد هافيرتس أحد أبرز المواهب الموجودة في عالم كرة القدم حاليًا ما جعله هدفًا لأغلب أندية أوروبا الكبرى، ويحظى الدولي الألماني باهتمام كبير من تشيلسي وعمالقة البريميرليج بشكلٍ عام، كذلك ريال مدريد في إسبانيا.

وكيل بيل يُحبط نيوكاسل: لا يلعب من أجل المال!

اعتبر جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، لاعب ريال مدريد ، أن عودة موكله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مذهلة، لكنه في الوقت نفسه استبعد حدوثها في الفترة المقبلة.

وتظهر العديد من الأندية المهتمة بالظفر بخدمات بيل بعد تراجع مردوده ودوره في مدريد بآخر سنتين، آخر تلك الأندية كان نيوكاسل يونايتد ، الذي ارتبط بأغلب نجوم العالم بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكيته.

فيران توريس يرفض التجديد مع فالنسيا

لم يتمكن فالنسيا من التوقيع على عقدٍ جديد مع فيران توريس، ومن المقرر أن ينتهي مع بداية سوق الانتقالات.

قدم توريس مستوى جيد هذا الموسم في الدوري الإسباني، وكان من قبل على قائمة اهتمامات ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس .

على كامافينجا تجاهل النقد والانضمام لريال مدريد

يعتقد ماريو ميلخيوت مدافع رين السابق أن كامافينجا فقط هو من يعرف ما إذا كان الوقت مناسبًا للانضمام إلى ريال مدريد أم لا.

بعد رفضه الانتقال إلى الملكي قبل اعتزاله، يعتقد مدافع تشيلسي السابق أن الشاب يجب أن ينتقل إلى سانتياجو برنابيو على الفور إذا شعر أنه قادر على التعامل مع الأضواء في العاصمة الإسبانية.

قال ملخيوت لجول: "دعني أخبرك بشيء ، كلاعب افعل ما هو مناسب لك ولا تستمع إلى ما يخبرك به الناس.

"إذا كنت تشعر أنها ليست الخطوة الصحيحة فابق في مكانك. أعتقد أنه يجب عليك دائمًا التفكير في تطورك. الفريق الذي تذهب إليه يجب أن يجعلك أفضل ويجب أن تجعل الفريق أفضل."