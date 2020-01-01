أخبار انتقالات ريال مدريد: ريال مدريد يُطارد نجم أرسنال الشاب

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 23 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في سوق انتقالات شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية الصيف الماضي، حيث تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق، لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الخميس 23 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

انتقال أدريوزولا إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

انتقل اللاعب الإسباني الشاب أدريوزولا من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود بند أحقية الشراء كما ذكرت بعض الصحف .

إدارة الريال رفضت أن تضع بند أحقية الشراء مع اللاعب خوفاً من تألقه مع البايرن والاحتياج إليه مع نهاية الموسم، حيثُ تركت الباب مفتوحاً لأي مفاوضات في نهاية الموسم .

الجدير بالذكر أن الظهير الأيمن الشاب لم يأخذ الكثير من الفرص تحت قيادة زيدان إلا أن ظهوره الأول مع الفريق في بداية الموسم لم يكن جيداً .

ريال مدريد يُطارد نجم أرسنال الشاب

باتت هناك رغبة كبيرة لدى مسئولي ريال مدريد حول استقطاب معظم اللاعبين الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوية فقد نجح بطل السوبر الإسباني في التعاقد مع ثلاثة لاعبين شباب حتى الأن .

ويستعد للدخول في الصفقة الرابعة من خلال لاعب نادي أرسنال مارتينيلي النج البرازيلي الشاب الذي تألق خلال أخر مباراتين مع الجانرز ونجح في خطف الأضواء كثيراً خاصة في مباراة تشيلسي التي انتهت بنتيجة 2/2 .

الجدير بالذكر أن إدارة أرسنال قامت برفع راتب اللاعب لثلاثة أضعاف لتجنب أغراءات ريال مدريد .

توتنهام لن يدفع أموال طائلة من أجل جاريث بيل

تتواصل التعقيدات حول صفقة النجم الويلزي جاريث بيل من جانب نادي توتنهام الذي لا يرغب دفع الكثير من الأموال في نجمهم السابق كما صرحت العديد من الصحف الإنجليزية .

يُذكر أن بيل لا يرغب في البقاء في الريال حتى نهاية الموسم الحالي حيثُ وصلت العلاقه بينه وبين زيدان إلى مرحلة مستحيلة مما يجعل اللاعب لديه تصميم كبير للرحيل .

الجدير بالذكر أن إدارة السبيرز تنتظر فقط القرار النهائي من جانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو .

تناقضات واختلافات حول صفقة جاريث بيل

مازال النجم الويلزي جاريث بيل يخلق حالة من الجدل داخل نادي ريال مدريد بسبب رغبته في الرحيل إلى ناديه القديم توتنهام بينما المفاوضات بين الأطراف مُعقده حتى الأن .

توتنهام رغم أن معظم الصحف الأوروبية أكدت رغبتهم في إعادة جاريث بيل مُجدداً إلا إنه لا يوجد عرض رسمي حتى الان من جانبهم وصل إلى نادي الريال .

في المقابل وكيل بيل يرغب في بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم حتى ينجح في تسويقه بشكل جيد في الدوريات الكبرى، لكن الحالة التي وصلت بين اللاعب والمدير الفني زيدان تؤكد أن رحيل اللاعب مصيره محتوم في سوق الانتقالات الشتوية .

بايرن ميونخ يقترب من ظهير ريال مدريد

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد ألفارو أدريوزولا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في ظل عدم اقتناع زيدان به خلال الموسم الحالي .

النادي البافاري يُعاني من مشكلة في مركز الظهير الأيمن الذي لا يتواجد به سوى اللاعب الفرنسي بافارد لذلك هناك فرصة أكبر لأدريوزولا للنجاح أكثر في ألمانيا .

منافسة ثلاثية للحصول على أشرف حكيمي

دخل ريال مدريد مع بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند في منافسة ثلاثية من أجل الحصول على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي خلال نهاية الموسم القادم .

وتفاجئ مسئولي الريال أن هناك منافسة قوية من جانب عملاقي ألمانيا بعد المستوى الرائع الذي قدمه أفضل لاعب صاعد في أفريقيا خلال الموسم الماضي ومنتصف الموسم الحالي

الجدير بالذكر أن اللاعب يمتلك عقداً على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند ينتهي مع نهاية الموسم الحالي .

توتنهام يُقدم عرض لمهاجم ريال مدريد

وجد النجم الصربي لوكايفيتش أن هناك رغبة من جانب نادي توتنهام والمدير الفني جوزيه مورينيو الذي يبحث بقوة عن بديل للنجم الإنجليزي هاري كين في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

لوكايفيتش يرغب في التواجد أكثر في التشكيلة الأساسية وهو ما يعتبر صعباً خلال الموسم الحالي خاصة مع المنافسة التي يعطيها زيدان تركيزاً كبيراً في الدوري الإسباني .

ريال مدريد يتقدم خطوة على مانشستر يونايتد في صراع فان دي بيك

أشارت صحيفة ديلي ستار إلى أن ريال مدريد سبق مانشستر يونايتد نحو فان دي بيك في سوق الانتقالات الحالية.

ويرغب الشياطين الحمر في ضم الهولندي من أياكس ، لكن على ما يبدو أن الصفقة قد انتهت لصالح الملكي بما يقارب 47 مليون جنيه إسترليني.

وسجل فان دي بيك 8 أهدافٍ في 26 مباراة له في جميع المسابقات طوال مسيرته مع الكبير الهولندي، لكن أهميته لا تكمن في تسجيل الأهداف، بل في أهميته في وسط ميدان أي فريق في العالم.

راينير يطير إلى إسبانيا من أجل ريال مدريد

اقترب النجم البرازيلي الشاب راينير من السفر لإسبانيا من أجل إتمام التعاقد مع ريال مدريد بعدما تم الإتفاق مع ناديه على كل بنود التعاقد .

راينيز سينتقل إلى الميرينجي بما يُقارب 25 مليون يورو ليكون صفقة الشتاء المنتظرة للمدير الفني زين الدين زيدان .