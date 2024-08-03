"سوف أخبرك".. صفقة نيكو ويليامز تصيب لابورتا بالإحباط!

بعد سؤال مشجع البارسا..

تغيرت نبرة جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بشأن إمكانية التعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة يعتزم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز (58 مليون يورو)، في ظل رغبة اللاعب ارتداء القميص الكتالوني.

وسبق وصرح لابورتا بأنه يحب "جناح منتخب إسبانيا"، مؤكدًا "قدرة النادي من الناحية المالية على إتمام الصفقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأظهر لابورتا حماسة كبيرة، خلال الأسابيع الماضية، كلما سُئل من قبل المشجعين عن إمكانية وصول ويليامز، إذ أخذ الأمر بروح الدعابة والتشجيع بقوله: "سنحاول، دعونا نرى، إنه جيد، هاه؟"، كما استخدم بعض الإيماءات ورفع إبهامه في مواقف أخرى.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه خلال الأيام الأخيرة تعقدت الصفقة على برشلونة إلى حد ما، في ظل اهتمام أندية أخرى باللاعب الشاب، وأصبحت ردود لابورتا أكثر اقتضابًا ومفاجئة، حتى أنه صار يبتعد عن المشجعين خوفًا من "السؤال المؤكد".

وأوضحت أن أحد المشجعين اقترب من لابورتا في فندق الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية، وسأله عن "صفقة نيكو"، فكان رد الرئيس "سوف أخبرك.."، وهو ما يظهر إحباط رئيس النادي الكتالوني.