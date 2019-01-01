سوسو: الهدف لا يغير التاريخ، وصافرات الاستهجان مستحقة

تصريحات متزنة من سوسو..

اعترف سوسو، جناح ميلان، بأن الانتقادات التي تلقاها هو وفريقه من قبل الجماهير، كانت مستحقة تمامًا.

وتأتي تصريحات سوسو على خلفية الانتصار الهام الذي حققه ميلان على ضيفه سبال في ملعب السان سيرو مساء الخميس، بهدف نظيف، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

هدف الروسونيري الوحيد أتى عبر صاحب الـ 25 عامًا، والذي سجله بطريقة رائعة من خلال ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

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"الهدف لا يُغير التاريخ، هو لا يمحو اللحظات السلبية، كانت صافرات الاستهجان مستحقة، والانتقادات عادلة." هكذا كتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بعد المباراة.

سوسو كان من أكثر اللاعبين عُرضة إلى الانتقاد والهجوم الجماهيري في الفترة الماضية، إلى درجة خروج تقارير تشير إلى أنه سيرحل في الميركاتو الشتوي المقبل لا محالة.

وتابع "هدف يجعلنا نتنفس، ويجعلنا نُدرك أننا على الطريق الصحيح، ولكن الطريق طويلة، ألعب في ميلان وأشجع الميلان، لا يهمني من يسجل ومن يلعب.".

واختتم "الأمر بيدنا الآن لنحدد مستقبلنا، لدينا مباراتين قبل التوقف الدولي، لنؤمن بأنفسنا، لأن كل شيء لا يزال واردًا، دومًا فورزا ميلان.".

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يذكر أن انتصار الميلان على سبال كان الأول تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، والذي تعادل مع ليتشي بهدفين لمثلهما ثم هُزِم من روما في الأولمبيكو بهدفين لهدف.

كما يجدر الإشارة إلى أن ميلان يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.