ميلان ينافس مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول على مدافع يوفنتوس

الميلان يسعى للتدعيم في يناير..

يسعى ميلان للتعاقد مع دانيلي روجاني، مدافع يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حسبما أشار موقع توتو ميركاتو الإيطالي.

ويأتي عزم إدارة الروسونيري التعاقد مع الدولي الإيطالي إلى إصابة ماتيا كالدارا، والذي من المفترض أن يعود في نوفمبر، غير أن الشكوك تحوم حول احتمالية ابتعاده لمدة أطول بسبب تفاقم إصابته.

بالتالي، فإن روجاني يأتي كخيار أول لإدارة الميلان - حال استمرار إصابة كالدارا - والتي تسعى من جهة أخرى لتدعيم الفريق من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يعيشه ملعب السان سيرو في الآونة الأخيرة.

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ويحتل ميلان المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، وقد تلقى هزيمة من روما يوم الأحد الماضي بهدفين لهدف عقدت من موقفه مع مدربه الجديد ستيفانو بيولي.

الموقع الإيطالي عاد وأشار إلى أن مهمة إدارة الميلان في التعاقد مع روجاني لن تكون بالسهلة، إذ أن رغبة الميلان ستلتقي مع منافسة مضنية من كبار الدوري الإنجليزي.

ليفربول، والذي تلقى مؤخرًا صدمة بإصابة مدافعه المتألق جويل ماتيب، لديه الرغبة أيضًا في التعاقد مع روجاني، كما هو الحال بالنسبة لآرسنال، والذي يعيش مآساة دفاعية، إلى جانب مانشستر يونايتد أيضًا.

رحيل صاحب الـ 25 عامًا عن اليوفي بشكل عام بات مسألة وقت ليس إلا، فهو لا يحظى بأي دور وانقطعت فرص مشاركته بعد تعاقد البيانكونيري مع ماتياس دي ليخت هذا الصيف.

وفي حال أن تمت الصفقة سواء للميلان أو غيره، فيتوقع أن تصل تكلفتها إلى 30 مليون، وهو المبلغ المناسب للظروف المالية داخل النادي العريق في الفترة الحالية.