سواريز يدافع عن جريزمان ويثير الجدل حول مستقبل ميسي

هل يرحل المهاجم الأرجنتيني عن برشلونة؟

كشف لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن المزيد من التفاصيل حول مصير المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإمكانية رحيله عن الفريق.

عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، وسط أنباء قوية حول توقف محادثات التجديد، ورغبة اللاعب في الانتظار وربما الرحيل بشكل نهائي.

وهو ما علق عليه سواريز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلاً:"لا أراه في أي فريق آخر غير برشلونة، قراره سيكون بدراسة منه مع أسرته".

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وأضاف:"ربما نقوم ببعض الأخطاء عندما نخسر، ولكني أطلب منه أن يكون في المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، وإذا كان سعيداً معنا لذلك يجب استمراره، ولو أراد التغيير سأتفهم ذلك أيضاً".

وتابع:"أعتقد أن الجميع يشعر بالسعادة في برشلونة، ميسي يريد أن يتواجد في مشروع ناجح، وذلك بعد مناقشة الأمر مع زوجته ووالده أيضاً".

وأما عن دعم سواريز لأنطوان جريزمان، قال الأوروجوياني:"هو لاعب رائع جداً ومحبوب من الجميع، واجه العديد من الأوقات العصيبة لكنه يحصل على دعمنا بشكل مستمر".

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وعن مستقبله:"الفريق دائماً بحاجة لمهاجم صريح، أدرك جيداً تقدمي في السن، وبحث النادي عن فرصة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، ولكني مستمر لعام آخر مع سنة إضافية ومستعد لمساعدة الفريق في أي وقت وعدم إثارة المشاكل".

يذكر أن حوار سواريز جاء بسبب احتلاله المركز الثالث ضمن الهدافين في تاريخ برشلونة، حيث أحرز 194 هدفاً مع الفريق الإسباني.