سواريز يتضامن مع ميسي ويقسو على زميله السابق

السخرية متواصلة

تضامن لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، مع زميله السابق ليونيل ميسي، ضد ياري مينا لاعب منتخب كولومبيا.

اللاعب قرر السخرية من مينا عبر أحد تعليقاته على موقع التواصل الاجتماعي، على هامش الواقعة التي جمعته بميسي.

ماذا جرى بين ميسي ومينا؟

تخطت الأرجنتين فجر الأربعاء الماضي منتخب كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.

ميسي كان مسجل ركلة الترجيح الأولى لبلاده كما صنع هدف الأرجنتين الأول لزميله لاوتارو مارتينيز.

تقدم ياري مينا لتسديد ركلة الجزاء الثالثة لكولومبيا والنتيجة 1-1 بعد إضاعة كل منتخب لركلة؛ الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز تصدى لركلة مينا.

رد فعل ميسي كان عفويًا وغريبًا عليه، فقد ظهر وهو يصيح من منتصف الملعب مبتهجًا بإضاعة زميله السابق في برشلونة لركلة الترجيح قائلًا له: "ارقص الآن. ارقص الآن".

كيف تضامن سواريز مع ميسي؟

المهاجم الأرجنتيني قام بنشر رسالة للاحتفال بتأهل بلاده إلى نهائي الكوبا، ليرد عليه مهاجم أتلتيكو مدريد ليسانده ويسخر من زميلهما السابق في برشلونة.

وقال سواريز:"رائع جدًا، دعهم يرقصون"، وصاحب رده بعض الرموز التعبيرية الساخرة.

ماذا ينتظر الأرجنتين في كوبا أمريكا؟

ستلتقي الأرجنتين مع مستضيفة البطولة البرازيل يوم الأحد المقبل 11 يوليو في النهائي الذي سيستقبله ملعب الماراكانا.

النهائي هو الرابع لميسي مع بلاده بعد خسارتهم لقب كوبا أمريكا في عامي 2015 و2016 وكأس العالم في 2014.

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