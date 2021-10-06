سواريز: مكالمة كومان لإخباري بالرحيل عن برشلونة امتدت 40 ثانية!

يومًا بعد الآخر، يواصل الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني كشف تفاصيل مثيرة بخصوص رحيله في صيف 2020 عن برشلونة متوجهًا صوب "الروخيبلانكوس".

سواريز شن هجومًا حادًا على الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي لنادي برشلونة، والذي أخبره بالرحيل عن "البلوجرانا" بمكالمة هاتفية.

سواريز أجرى مقابلة مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر قناته على موقع "تويتش" تحدث فيها عن رحيله من برشلونة، ولحظته الحالية في أتلتيكو مدريد.

ماذا قال سواريز عن مكالمة كومان؟

قال سواريز في بداية حديثه: "سأكون دائمًا ممتنًا لنادي برشلونة لأنهم راهنوا علي عندما لم يردني أحد آخر".

وأضاف قائلًا عن اتصال كومان لإخباره بالرحيل: "مكالمة كومان ليخبرني برحيلي استمرت بالضبط 40 ثانية، هذه ليست طريقة لإخبار أسطورة بذلك".

وتابع: "أولًا أخبرني بأنني لن أكون في خططه، ثم أخبرني أنه إذا لم أحسم عقدي سألعب المباراة ضد فياريال".

وأكمل: "كان يفتقر إلى الشخصية ليخبرني الأشياء بشكل واضح، إذا لم يكن يحبني حقًا أو كان النادي حقًا هو الذي أراد رحيلي".

ماذا قال سواريز عن رحيله من برشلونة؟

وتطرق سواريز للحديث عن رحيله من برشلونة بقوله: "لقد كانت أيامًا صعبة للغاية بالنسبة لي بسبب كل ما قدمته للنادي".

وأضاف: "لقد كان عامًا معقدًا بسبب كل شيء، ميسي طلب الرحيل ثم تركوني، كان وقتًا سيئًا للغاية".

ماذا قال سواريز عن فترته في أتلتيكو مدريد؟

وانتقل سواريز للحديث عن أتلتيكو مدريد والفترة التي يقضيها في نادي العاصمة الإسبانية، وقال: "علينا التحسن في كل مباراة، لكن من الواضح أن لدينا فريقًا هائلًَا للقتال على كل الجبهات".

وأضاف: "لم أتوقع وصول جريزمان لكنني شعرت بأمر ما، قبل مباراة فياريال تحدثنا عن ذلك، واعتقدنا جميعًا أن النادي سيحاول حتى اليوم الأخيرة".

واختتم سواريز تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير برشلونة قال فيها: "يجب عليهم التحلي بالصبر مع هذا التغيير، لقد انتهى زمن أفضل لاعب في العالم، وهناك فترة من التحول الاقتصادي حتى يستقر كل شيء لاستعادة أفضل الأوقات".

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