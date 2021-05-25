سواريز: كومان ضعيف الشخصية، وعلى ميسي البقاء ببرشلونة!

لويس سواريز نجم برشلونة السابق يكشف كواليس حديثه مع كومان ورحيله عن الفريق، ورأيه في رحيل ميسي!

أكد لويس سواريز نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي على رغبته في استمرار صديقه ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع إذاعة "كوبي"، وتطرق خلالها للعديد من الأمور، منها حديثه مع رونالد كومان وموقفه من صفقة سيرخيو أجويرو.

ماذا قال سواريز عن برشلونة؟

قال سواريز: "لن أقف ضد برشلونة أبدًا، لقد أعطوني كل شيء، وسمحوا لي باللعب في مستويات كبيرة، لكن رئيس النادي تحدث بكل شيء في الصحافة بدلًا من أن يتحدث معي".

وأضاف: "عندما أرادوا أن يبقى ليونيل ميسي اتصلوا بي حتى أقنعه بذلك، وبجريزمان، لكن لماذا لم يتصلوا بي عندما أرادوا الحديث عن مستقبلي".

ما الذي قاله سواريز عن كومان؟

صرح سواريز: "أنا أتفهم موقف كومان، لقد جاء وقال لي إنهم قالوا له ذلك، كومان كان ضعيف الشخصية، والقرار جاء من الأعلى".

وكان كومان قد تحدث هاتفيًا مع سواريز في بداية فترته مع برشلونة وأخبره إنه خارج خطط الموسم الجديد.

ما الذي قاله سواريز عن بقاء ميسي في برشلونة وقدوم أجويرو؟

وأكمل: "كصديق وكمعجب أتمنى أن يبقى في برشلونة، سأكون سعيدًا بذلك، وأرشح له الاستمرار مع الفريق".

وأضاف: "في الوقت الحالي هناك إدارة جديدة، وطريقة عمل مختلفة، لا يمكن مناقشة جودة أجويرو".

جدير بالذكر أن سواريز كان قد أنهى جدول هدافي الدوري الإسباني في المركز الثالث برصيد 19 هدفًا، وكان معظمهم مؤثرًا في فوز أتلتيكو مدريد باللقب.

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