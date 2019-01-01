سواريز عن إهداره ركلة الجزاء: حاولت مساعدة زملائي

تعرف على تصريحات سواريز بعد خروج أوروجواي من كوبا أمريكا

كشف لويس سواريز، مهاجم أوروجواي، كواليس إهداره ركلة الجزاء أمام بيرو مؤكدًا أنّ بلاده تستحق التأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا.

بيرو وصلت إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد إقصاء أوروجواي بركلات الترجيح.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أردت أن أسدد بقوة وبداية ركلات الترجيح بأفضل شكل ممكن".

وتابع: "سددت الكرة بقوة وكنا أعلم أنّ حارس مرمى بيرو يعرفني جيدًا وقد يتوقع الكرة ولذلك حاولت إبعادها، ولكنّها ارتطمت بجسده".

هداف أوروجواي التاريخي رأى أنّ الهزيمة لم تكن عادلة لأن السيليستي لعب أفضل طوال المباراة وخلق العديد من الفرص بل وسجل 3 أهداف ألغاها حكم الفيديو المساعد.

🌟 سيداتي ساداتي

😍 لدينا نصف نهائي كأس أمريكا من نار! 🔥



🇧🇷🇦🇷🇨🇱🇵🇪

برأيك... من سيكون بطل هذه النسخة؟🤔🏆 pic.twitter.com/ShRKMG7OZd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

واختتم: "أنا حزين للغاية لأنني فشلت في تسجيل ركلة الجزاء، لقد دعمني جميع زملائي بعد المباراة ولكنني كنت أتمنى لو ساعدت بلادي على التأهل".

جدير بالذكر أنّ سواريز غاب عن آخر نسختين من كوبا أمريكا والتي ودّع فيها أوروجواي البطولة مبكرًا.