بالأرقام| نسخة تاريخية في كوبا أمريكا.. خيبة سواريز الأولى

بيرو في نصف النهائي الثالث بآخر 4 نسخ..

تأهل منتخب بيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل وذلك عقب الفوز على أوروجواي بركلات الترجيح.

كانت تلك هي المرة الثانية التي يتم حسم 3 من مباريات ربع النهائي بركلات الترجيح في تاريخ المسابقة، بعد نسخة 1995، ولكنها المرة الأولى التي تشهد نهاية المباريات الثلاث بالتعادل السلبي.

لويس سواريز لم يهدر أي ركلة من آخر 15 ركلة جزاء سددهم مع المنتخب عدا تلك الأخيرة هنا، والتي كانت السبب في الخسارة.

ولم يملك منتخب أوروجواي أي لاعب أيسر القدم في المباراة، حيث شارك 13 لاعباً جميعهم يفضلون القدم اليمنى.

بينما واصل منتخب بيرو صناعة تاريخه في البطولة، بتأهله لنصف النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ.