سمولينج يعيد أمجاد الإنجليز في ملاعب إيطاليا بعد بيكهام

سجل النجم الإنجليزي كريس سمولينج نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد السابق وروما لفريقه اليوم في مواجهة بريشيا ليعيد رقمًا هامًا للنجوم الإنجليزي بالكرة الإيطالية.

جاء هذا في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو معقل النادي العاصمي.

وقام سمولينج بتسجيل الهدف الأول لروما في المباراة من ضربة ركنية نفذها اللاعب لورينزو بيلجريني في الدقيقة الـ ٤٩ من عمر اللقاء وضعها على يسار حارس مرمى الضيوف.

وأصبح نجم مانشستر يونايتد السابق هو أول إنجليزي يسجل هدفين في نفس الموسم بالدوري الإيطالي منذ نجم ريال مدريد المعتزل ديفيد بيكهام الذي فعلها بقميص ميلان في موسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩.

