سموحة: لم نفاوض الأهلي لشراء عقد ناصر ماهر بسبب كورونا

سموحة لم يحسم موقفه من بقاء ناصر ماهر بعد.

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق نادي سموحة، على أن فريقه لم يتحرك بعد من أجل شراء ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لفريقه حتى الآن.

سموحة كان قد حصل على خدمات ناصر ماهر من النادي الأهلي، مع بداية الموسم الحالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صدقي قال خلال تصريحات إذاعية: "لم نتحرك لشراء ناصر ماهر من الأهلي حتى الآن".

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مدرب سموحة تابع: "ناصر ماهر لاعب مميز، وبالتأكيد وجوده في فريقي سيكون إضافة ومن الجيد استمراره معنا بشكل نهائي وعدم رحيله بنهاية الموسم".

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حمادة صدقي أردف: "لم أتشاور مع إدارة سموحة في هذا الشأن حتى الآن، ولا أعرف مصير مسابقة الدوري في ظل توقفها، بسبب انتشار فيروس كورونا، وسنحسم الأمر بعد وضوح الصورة لنا".

واختتم المدير الفني لفريق سموحة تصريحاته قائلًا: "المشهد غير واضح في العالم كله، ولكن لدينا شبه أزمة، وهي ضم 6 لاعبين معارين، وهو الأمر الذي سيؤجل الرؤية لصفقات الموسم الجديد".

وتوقف الدوري المصري الممتاز عند الجولة 18، حيث يحتل سموحة المركز السادس في ترتيب فرق الدوري برصيد 25 نقطة.