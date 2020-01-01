رئيس الزمالك: حقنا في صفقة كهربا 300 مليون جنيه وعلاقتنا بالأهلي "كيد نساء"

رئيس الزمالك يؤكد على أنه لن يترك حق ناديه في تعاقد كهربا مع الأهلي.

وصف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، العلاقة بين ناديه وغريمه التقليدي الأهلي بـ"كيد النساء"، بعد تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق.

وقال مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "البريمو": "الهدف من ضم الأهلي للاعب الزمالك محمود كهربا هو كيد النسا، ولم يكن الهدف ضم لاعب مميز".

رئيس الزمالك تابع: "عندما تعاقدنا مع عبد الله السعيد، جاء بهدف أنه لاعب كبير، وعقده كان سينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم، وبالتالي من حقه التوقيع لأي فريق آخر".

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وأردف: "لن أرد على الأهلي في صفقة كهربا بضم لاعب من صفوفه، ولكن إذا رحل لاعب من هناك وطلبه كارتيرون، وقتها سأضمه لأنه سيكون لاعبًا حرًا".

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مرتضى منصور واصل: "محمود كهربا له وقائع سيئة كثيرة، منها ضرب زملائه والتعدي على مضيفة طيران وإصابتها في الوجه، والكثير من الأزمات غيرها".

واختتم منصور تصريحاته قائلًا: "محمود الخطيب رئيس الأهلي قرر إيقاف كهربا لسوء السلوك، ولن أترك حق الزمالك في هروبه للتوقيع للأهلي، والذي يصل إلى 300 مليون جنيه مصري".

وكان كهربا لاعبًا في صفوف الزمالك، قبل فسخ عقده، والانتقال إلى نادي أفيس البرتغالي، ثم العودة إلى مصر من بوابة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.