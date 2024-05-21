سلاح آرسنال الفتاك.. أول قرار من مدرب ليفربول الجديد!

تغيير استراتيجية كلوب..

يبحث ليفربول عن مدرب متخصص في الكرات الثابتة للانضمام إلى طاقم تدريب آرني سلوت هذا الصيف، والذي سيبدأ مرحلة جديدة في النادي، بعد رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب.

وحسب "thisisanfield"، فإن كلوب أسند "مسؤولية تدريب الكرات الثابتة" إلى المساعدين بيب ليندرز وبيتر كراويتز، لكن سلوت لن يفوض هذه المهمة إلى أي من المدربين الذين سيجلبهم معه من فينورد، بل سيبحث عن متخصص بدلًا من ذلك.

وسيتم تكليف المدرب الجديد بإدارة جلسات للفريق يمكن أن توفر تحسينات على العناصر الدفاعية والهجومية في الكرات الثابتة، وسيركز أيضًا على خوض تدريبات فردية للاعبين على التسلم في منطقة الجزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعلن ليفربول تعيين سلوت بعقد مدته 3 سنوات، خلفًا لكلوب، ومن المقرر أن يبدأ الهولندي مهمته رسميًا يوم 1 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصطحب معه سيبك هولشوف وروبن بيترز وإتيان رايجنين.

يشار إلى أن نيكولاس جوفر حول آرسنال إلى أكبر تهديد بالدوري في مواقف الكرات الثابتة، حيث سجل الفريق 20 هدفًا هذا الموسم من هذا المصدر.