سكولز يروي تفاصيل المحاولة الوحيدة لضمه من مانشستر يونايتد

لاعب الوسط الإنجليزي قضى كل مسيرته مع الشياطين الحمر

تحدث بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد، عن بعض الكواليس الخاصة بمشواره مع الشياطين الحمر، والنادي الوحيد الذي حاول ضمه خلال مسيرته.

سكولز قضى جميع مسيرته الاحترافية مع مانشستر، وكانت هناك محاولة وحيدة من نادي إنتر الإيطالي للحصول على خدماته وانتهت بالفشل في عام 2000.

وقال الإنجليزي في تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"لم أنتبه لوجود محاولات من أجل التعاقد معي، ولكن تلقيت اتصالاً من بريان روبسون أحد وكلاء اللاعبين".

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وأضاف:"لقد اتصل بي عندما كنا في المعسكر التدريبي ليورو 2000، وسألني عن موقفي من الانضمام لإنتر، وكان هذا هو الاتصال الوحيد لمحاولة ضمي طوال مشواري المهني".

وتابع:"لم يحاول أحد بعدها ولم يتصل بي أي مدرب، مانشستر يونايتد يعتبر نادي طفولتي وكنا نفوز بالبطولات خلال هذه الفترة، الحالة الوحيدة التي كانت ستدفعني للرحيل هي رغبة المدرب في التخلص مني وهذا لم يحدث".

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واستكمل الإنجليزي:"هناك بعض الأندية التي لا تحتاج التفكير كثيراً عندما تتفاوض معك، وعلى رأسها ميلان وبرشلونة وريال مدريد خلال هذه الحقبة".

يذكر أن إنتر تعاقد مع أكثر لاعب من مانشستر الفترة الأخيرة، أبرزهم الثلاثي أشلي يونج، أليكسيس سانشيز والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.