سكالوني يحذر نجوم الأرجنتين: انتهى زمن "أبطال الكوبا".. وميسي الاستثناء الوحيد في خطتي الجديدة

ماذا قال ليونيل؟

بعث ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تحذيرًا للاعبيه الفائزين بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بيرو في تصفيات كأس العالم 2026: "الآن نحن بحاجة لأن يلعب اللاعبون (مع أنديتهم)".

وأضاف: "في المباريات الست الأخيرة بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا، قررنا الاعتماد على الأسماء التي حققت لنا اللقب، ولم يكن لدينا وقت كافٍ لإعطاء الفرصة للاعبين آخرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستدرك: "لكن بدءًا من الآن، نحتاج إلى أن يلعب الجميع، سنختار اللاعبين بناءً على مستواهم الفني كما كنا نفعل دائمًا باستثناء هذه الفترة".

لكن رغم ذلك، يبدو أن هذا التحذير لن يؤثر على ليونيل ميسي، الذي لن يخوض أي مباراة رسمية مع إنتر ميامي حتى بداية عام 2025 (بداية الموسم الجديد)، بعد خروج فريقه من الدوري الأمريكي.

وعن ذلك، أوضح سكالوني: "حالة ميسي مختلفة تمامًا، إنه يلعب دائمًا، وربما أقول إنه يحتاج إلى الراحة أحيانًا، لكننا لا نفكر في الأمر أكثر من ذلك، الأهم هو أن يكون اللاعبون على استمرارية في اللعب".

وختم: "ليونيل خاض عامًا مليئًا بالمباريات، حيث شارك في الكثير من الدقائق، وكان متاحًا دائمًا، حتى أنه لعب في كوبا أمريكا، ومن الطبيعي جدًا ألا يكون في أفضل حالاته وأن يعاني من مشاكل بدنية، لقد تعرض لإصابة أربكت خططه قليلًا، ولكن بشكل عام كان دائمًا في حالة جيدة معنا".