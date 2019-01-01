سكالوني: الأرجنتين تحتاج كوبا أمريكا أكثر من ميسي

ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني يؤكد على حاجة بلده لتحقيق بطولة كوبا أمريكا أكثر من حاجة ميسي لذلك.

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني على حاجة بلاده لتحقيق لقب بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الصيف المقبل بين الأرجنتين وكولومبيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سكالوني عقب القرعة التي أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وأسفرت عن عدة مواجهات قوية في دور المجموعات.

وقال سكالوني: "لا أعلم إذا كانت تلك هي البطولة الأخيرة لميسي مع المنتخب لكنني أتمنى ألا يكون الوضع كذلك وأن نراه في السنوات المقبلة من جديد".

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وأضاف: "الأرجنتين في حاجة لتحقيق ذلك اللقب أكثر مما يحتاج ميسي لفعل ذلك، أنا لا أعدكم بأي شيء لكنني أقول لكم أننا سنقدم أفضل ما لدينا لنصل للنهائي".

وأكمل: "من الجيد مواجهة تشيلي في المباراة الافتتاحية لكن أي فريق آخر كان سيكون صعبًا أيضًا لأن ذلك هو حال أول لقاء في البطولة".

وأنهى تصريحاته: "منتخب تشيلي كان صعبًا على الأرجنين في طوال تاريخه لكن في السنوات الماضية بشكل محدد أصبح أكثر صعوبة، لكن فريقنا في حالة جيدة".

جدير بالذكر أن مجموعة الأرجنتين كانت قد أسفرت عن مواجهات أمام أستراليا، بوليفيا، أوروجواي، تشيلي وباراجواي.