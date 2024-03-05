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Lucas Hernandez Paris Saint-Germain 2023-24Getty
معتز الجمال

"سكاكين وفؤوس وقطع حديدية".. شرطة إسبانيا تعيد "ألتراس باريس" إلى فرنسا!

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"قرر الضباط إعادة الحافلة إلى حيث جاءت"

TOD TV UCL R16 1920x300TOD TVتتأهب مدينة سان سباستيان الإسبانية لاحتضان موقعة ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الباريسي الفوز في حديقة الأمراء بثنائية نظيفة، ما يعزز حظوظه في الخروج من ملعب أنويتا صوب ربع نهائي دوري الأبطال.

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وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن عددًا من ألتراس سان جيرمان المتعصبين وصلوا بأعداد كبيرة إلى إسبانيا من أجل حضور المباراة.

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وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تمكنت من توقيف حافلة ذات طابقين تقل أكثر مشجعي سان جيرمان تشددا صباح اليوم، مشيرة إلى أن "المركبة عادت إلى الجانب الفرنسي من الطريق".

المباراة التالية

ولفتت إلى أنه "جرى مصادرة قطع حديدية وسكاكين وفؤوس جليد من ركاب الحافلة، لذلك قرر الضباط إعادة الحافلة إلى الأراضي الفرنسية".

وتمكنت قوات الامن من منع وقوع حوادث واشتباكات بين مشجعي الفريقين، الذين التقوا في أحد أحياء المدينة لضرب بعضهم البعض".

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