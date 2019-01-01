سكاروني: غياب ميلان عن الأبطال ليس كارثة كبيرة

شدد أيضاً على أهمية البطولة في الدعم الاقتصادي للنادي الإيطالي على المدى الطويل

أكد باولو سكاروني رئيس نادي ميلان الإيطالي، أن عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم لن يكون كارثة كبيرة.

ميلان يعيش حالة انتفاضة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو، كان آخر مشاهدها الفوز على كالياري 3/0 الأحد الماضي.

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سكاروني يعتقد أن الصعود للأبطال سيمنح الفريق دفعة كبيرة للمستقبل، ولكنه لا يريد وضع أي ضغوط على اللاعبين.

وقال رئيس الروسونيري في تصريحات صحفية:"دوري الأبطال هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف ميلان الاقتصادية التي تؤدي للنجاح الرياضي".

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وأضاف:"من الطبيعي تواجد ميلان في المسابقة، ولكني لن أبالغ في رد فعلي إذا لم نتأهل رغم كونه هدف أساسي".

وتابع:"ميلان هو الفريق الإيطالي الأكثر شعبية حول العالم، لذلك ظهورنا في الأبطال يعزز من مكانة النادي".

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وأما عن الملعب الجديد:"كرست نفسي وعملي لهذا الهدف، ميلان يجب أن يكون له ملعب جديد مناسب للأوقات التي نعيش فيها".

جدير بالذكرأن ميلان يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي بـ39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر الثالث و24 عن يوفنتوس المتصدر.