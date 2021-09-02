سفينة مبابي تحارب دوامة الضغوط.. ما بين حلم مدريد وإغراء باريس

مبابي سيكون تحت الضغط من جميع الاتجاهات خلال الفترة المقبلة.

الضغط، سيكون ذلك الأمر الوحيد المسيطر على كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتهاء سوق الانتقالات الصيفية وحتى الأول من يناير 2022.

مبابي كان يمني نفسه بأن يوافق باريس سان جيرمان على أي عرض من العروض الكبيرة التي قدمها له نادي ريال مدريد الإسباني، على أمل الانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو" في الصيف الحالي.

عرض ريال مدريد الأخير لباريس سان جيرمان وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي تمسك باستمرار لاعبه.

ومن اللحظة التي انتهى فيها سوق الانتقالات مع بداية سبتمبر 2021 وحتى الأول من يناير 2022، اللحظة التي سيكون فيها حرًا لتقرير مصيره، ستكون الضغوط مهولة على مبابي.

الضغط الذي يعيش فيه مبابي يأتي من عديد الاتجاهات، حيث سيكون تحت ضغط العروض المهولة من باريس سان جيرمان وجماهيره، بالإضافة إلى ضغوط ريال مدريد وممثليه المختلفين، والضغوط الخاصة به.

ضغط مستمر من باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان سيستغل الأشهر القليلة القادمة من أجل زيادة ضغطه على مبابي في محاولة لإقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق.

ويأمل باريس سان جيرمان في استغلال أن يكون لعب مبابي إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار من أسباب إقناعه بالاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا يحصل بموجبه مبابي على 45 مليون يورو صافية لمدة موسمين قادمين، وهو العرض الذي رفضه اللاعب على الفور.

وبالتأكيد فإن باريس سان جيرمان سيواصل محاولاته لتجديد عقد مبابي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيكون ناصر الخليفي رئيس النادي هو من يتولى العملية، بعد تصدع علاقة اللاعب مع ليوناردو المدير الرياضي.

الراتب الخيالي.. وضغط العائلة

رفض مبابي الحصول على 45 مليون يورو لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان قد لا يستمر طويلًا، حيث تبدو نية النادي الفرنسي واضحة في زيادة العرض.

مبابي قد يفكر مرتين قبل رفض العرض الجديد من باريس سان جيرمان، بعدما أشارت عديد التقارير إلى اجتماع مرتقب بين اللاعب وممثليه مع إدارة النادي الفرنسي في أكتوبر المقبل.

باريس سان جيرمان مستعد لجعل مبابي صاحب أعلى راتب في الفريق، متخطيًا راتب ليونيل ميسي، كل ذلك من أجل إقناعه بالاستمرار.

والد مبابي قد يلعب دورًا في العملية أيضًا بزيادة الضغط على نجله، بعدما كان عاملًا في إقناعه من الأساس في 2017 بالانضمام إلى باريس سان جيرمان من موناكو، ورفض ريال مدريد بسبب الراتب الخرافي الذي قدمه نادي العاصمة الفرنسية حينها.

جماهير باريس لن ترحم مبابي

جماهير باريس سان جيرمان ستلعب دورًا محوريًا في الضغط على مبابي لمحاولة قيادته إلى تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وليس أدل على ذلك سوى صافرات الاستهجان التي أطلقتها في وجهه يوم تقديم صفقات الفريق الجديدة وعلى رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Mbappe whistled and booed by PSG fans when his name is announced... 👀pic.twitter.com/3tOmS6djMH — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) August 14, 2021

ومن المؤكد أن عناد مبابي سيقابله عواصف من الاستهجان والضغط من جماهير ملعب "حديقة الأمراء" طوال الموسم إذا ما واصل رفضه لعروض التجديد، أو وقع رسميًا لصالح ريال مدريد في يناير.

مبابي لم يعتد ذلك النوع من الضغط من قبل الجماهير، حيث لطالما كان الفتي المدلل لها، وحصل على تشجيع كبير من الجماهير الباريسية.

ريال مدريد ينتظر

ريال مدريد الآن لا يسعه سوى الانتظار حتى الأول من يناير 2022 قبل العودة لمحاولة التوقيع مع مبابي.

حينها سيكون مبابي حرًا للتوقيع مع أي نادٍ يرغب فيه لدخوله آخر ستة أشهر في عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق أن ريال مدريد مستعد لتقديم مكافأة توقيع إلى مبابي بقيمة 40 مليون يورو إذا لم يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

الوقت سيكون أحد عوامل الحسم، حيث إذا ما صمد مبابي تحت ضغط باريس سان جيرمان وجماهيره، فإنه سيكون لاعبًا جديدًا في ريال مدريد بداية من صيف 2022.

بنزيما يتحدى الجميع

كريم بنزيما القائد الثاني لنادي ريال مدريد، أكد في تصريحات مع شبكة "rtl" الفرنسية أن مبابي سيكون لاعبًا جديدًا في النادي الملكي.

بنزيما ومنذ عودته إلى منتخب فرنسا قبل بطولة أمم أوروبا 2020، استغل علاقته المثالية مع مبابي لوضع الضغط بشكل مبطن ومستمر على نجم باريس سان جيرمان.

بنزيما اعتاد منذ عودته إلى منتخب فرنسا نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بمبابي وتظهر السعادة على وجهيهما، مع إشارات مستمرة لانتقاله إلى ريال مدريد.

بنزيما لن يكون أبدًا جنديًا مجهولًا إذا ما انتهى المطاف بمبابي لاعبًا في باريس سان جيرمان.

رغبة مبابي ستكون عامل الحسم

مبابي نفسه سيكون تحت ضغط تفكيره الخاص، والأشهر الأربعة المقبلة ستجعله فيما يشبه الدوامة.

صور مبابي صغيرًا على سريره وهو محاط بصور كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد تؤكد أن حلمه كان دائمًا اللعب في النادي الملكي، كما ظهرت سعادته الغامرة عندما زار مقر "الميرنجي" وقابل البرتغالي.

لكن الضغوط المستمرة من باريس سان جيرمان وجماهيره قد تجعله يرضخ في نهاية المطاف ويقبل بتجديد عقده.

رغبة مبابي ستكون عامل الحسم، بين تحقيق حلمه القديم باللعب في ريال مدريد يومًا ما، أو الرضوخ وقبول العيش في قفص باريس سان جيرمان الذهبي ربما إلى الأبد.

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