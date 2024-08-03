"سعود عبد الحميد يكرر ما فعله مع الاتحاد" .. رسالة تحذير إلى جماهير الهلال!

بعد أنباء العروض الأوروبية ..

عاد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للظهور على رأس أحاديث الأوساط الرياضية السعودية، خلال الساعات الماضية، في ظل وجود تضارب في الأقاويل حول مستقبل اللاعب مع الأزرق، في ظل تبقي عام في عقده مع الزعيم.

وأفادت آخر التقارير حول سعود عبد الحميد، بأن اللاعب أبلغ إدارة الهلال، برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، فيما نجحت الإدارة في إقناع وكيل اللاعب بتمديد العقد مع موكله لمدة 3 مواسم مُقبل، حتى يناير 2029، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن ذلك خلال الأيام القليلة المُقبلة.

في المقابل، شهدت الساعات الماضية، تضاربًا في الأقاويل، بين تزايد فرص سعود عبد الحميد في الرحيل عن الهلال، وأخرى تنفي رحيل اللاعب وتؤكد اقترابه من تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

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وفي هذا السياق، ذكر الناقد الرياضي جمال عارف، رسالة حول موقف سعود عبد الحميد من البقاء أو الرحيل عن الهلال، عبر منصة (إكس)، مشيرًا إلى أن عبد الحميد يكرر نفس السيناريو، الذي رحل به عن صفوف الاتحاد خلال عام 2022.

وقال عارف في رسالته "هل يكرر سعود عبد الحميد ما فعله مع الاتحاد هذه المرة مع الهلال؟ هناك من الاتحاديين حمّلوا وكيل أعمال اللاعب خروجه من الاتحاد بينما كنت أرى أن اللاعب هو من كان صاحب قرار خروجه من الاتحاد. اليوم بعض الإعلام الهلال يحمّل وكيل أعماله في خروج اللاعب، هنا أقول وأكرر القرار بيد اللاعب وليس بيد وكيله! خذوها من الآن، سعود لن ينتقل إلى نادٍ خارجي والله أعلم".

الجدير بالذكر أن اسم سعود عبد الحميد، ارتبط برغبة أندية أوروبية في حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، أبرزها من أستون فيلا الإنجليزي وروما الإيطالي.