عكس الاتحاد .. الهلال ينجو من "طعنات" سعود عبد الحميد

اللاعب أثار جدلًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة

أثار سعود عبد الحميد مدافع الهلال الكثير من الجدل في الأسابيع الأخيرة بعد انتشار أخبار عن تلقيه عروضًا جيدة من أوروبا ورغبته في الرحيل إلى هناك وما واجه ذلك من رفض قاطع من جانب ناديه السعودي.

وكان مصدر مسؤول من الهلال قد قال لموقع "كووورة" أن اللاعب أبلغ إدارة الهلال رغبته بالرحيل إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن النادي يُحاول ثنيه عن قراره وإقناعه بالتراجع وتمديد عقده الذي ينتهي في يناير 2026.

محاولات الهلال نجحت فيما يبدو! وقد نجا النادي من "طعنات" عبد الحميد التي سبق وأن أصابت جسد الاتحاد حين رفض تجديد عقده معه وانتقل إلى الهلال مع دخوله الفترة الحرة في عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الهلال نجح في التوصل لاتفاق مع وكيل سعود عبد الحميد على تجديد العقد مع موكله لمدة 3 سنوات قادمة، بحيث ينتهي في يناير 2029، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب الجوكر لم يصله سوى عرض واحد من فرنسا وكان بمقابل مالي ضعيف جدًا، إذ لم يتجاوز النصف مليون يورو، وقد رفضه الهلال على الفور.

يُشار إلى أن صاحب الـ25 سنة، يلعب في صفوف الهلال منذ يناير 2022، وقد ترك بصمته على 23 هدفًا، بالتسجيل والصناعة، خلال تلك المسيرة.